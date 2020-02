Geoff Ralston, Y Combinator: Ce contează la un startup de succes

Cele mai multe startup-uri nu mor din cauza concurenței, ci din cauza propriilor greșeli, spune Geoff Ralston, președintele Y Combinator, acceleratorul care a impulsionat dezvoltarea unor companii precum Airbnb sau Dropbox.

Fondatorii unui startup nu trebuie, la început, să fie preocupați de concurența din piață, fiindcă cel mai adesea un startup dispare din cauza greșelilor făcute de fondatori, a explicat Geoff Ralston, președintele acceleratorului Y Combinator, la conferința Startup Grind din Silicon Valley.

El a povestit și de ce scurtele interviuri cu antreprenorii sunt tensionate, dar a explicat și care sunt ingredientele care fac din Silicon Valley un loc unde riscul în afaceri este acceptat și încurajat.

Ralston a avut un rol esențial în dezvoltarea Yahoo Mail, acum două decenii.

”În Silicon Valley, dacă te întreabă cineva cu ce te ocupi și îi spui că dezvolți un startup îți va spune că este grozav ce faci, discuția se va întinde și omul va fi încântat. În multe alte locuri din SUA și din restul lumii, dacă spui cuiva că începi un startup, te va întreba: ”la naiba, nu ai reușit să te angajezi undeva?! Sigur ești ok?”

Ok, poate că am exagerat un pic, dar aici în Silicon Valley parcă ar fi ceva în apă, în aer în sol, ceva care îți spune că este OK să începi un business cu un mare grad de risc, ceva extrem de complicat, ceva ce pot face bine doar câțiva oameni”. spune președintele Y Combinator.