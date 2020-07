Antreprenori români care fac roboți - 2,5 milioane dolari, nouă finanțare în UK

Trei tineri antreprenori români, care și-au deschis un startup de roboți autonomi în Marea Britanie, au obținut acum o finanțare de 2,5 milioane de dolari de la două fonduri de capital de risc și alți investitori.

Startup-ul BotsAndUs a fost fondat în anul 2015, la Londra, de Andrei Dănescu (CEO), Adrian Negoiță (CTO) și Oana Jinga (marketing și vânzări), iar până în prezent a ridicat investiții de circa 6 milioane de dolari, în total, inclusiv fonduri europene.

Cea mai recentă dintre finanțări a fost obținută zilele trecute: 2 milioane de lire sterline (circa 2,5 milioane de dolari) de la fondurile de investiții Kindred Capital și Capnamic Ventures.

Infomația a fost confirmată, pentru StartupCafe.ro, de Andrei Dănescu (foto-jos). „De la fondurile de venture capital am obținut 2,5 milioane de dolari, runda in sine, dar avem si un grant Horizon 2020 de la Uniunea Europeană, care duce totalul strans la 6 milioane de dolari (5,3 milioane euro)”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Andrei Dănescu, cofondator și CEO al BotsAndUs.

Știrea cu runda de investiții obținută de românii de la BotsAndUs a fost publicată inițial de presa internațională, printre care publicațiile Business Insider și EU-Startups.com.

Roboții românilor lucrează în hipermarket-uri, depozite, clădiri de birouri sau aeroporturi și preiau de la oameni sarnicile repetitive și consumatoare de timp din procesele de culegere și analiză de date din teren, servicii de relații cu clienții și alte zone care ajută managerii să ia decizii informate. Printre clienții BotsAndUs se numără și aeroportul londonez Heathrow, cel mai mare din Europa.

Nu sunt mulți antreprenorii români care să se încumete să-și deschidă startup-uri de tehnologie pe hardware. Afacerile cu software sunt mai atractive, pentru că nu implică anumite complicații legate de fabricare sau de distribuție, de exemplu.

„Și hardware-ul și software-ul au complicațiile lor și de fapt noi le facem pe amandouă - partea de hardware: design, construcție, maintenance de roboți, dar și tot ce ține de software - autonomie în miscare, interacțiune, date, sisteme etc. Noi - cei 3 co-founderi - am fost dintotdeauna pasionați de robotică și mai ales de ideea de a scoate roboții din fabrici sau spatii închise și foarte bine controlate.

Sunt foarte multe elemente din industriile de servicii care ar putea fi automatizate si provocarea tehnică ne-a atras mai mult decât partea de pure soft. Să pui roboți complet autonomi într-un aeroport sau magazin e destul de complicat”, a mai declarat, pentru StartupCafe.ro, Andrei Dănescu.

Românii sunt plecați în UK de 11 ani și acolo și-au format echipa. Dacă China era și este fabrica lumii, chiar și acum, în pandemia coronavirus COVID -19, începută la Wuhan (oficial), CEO-ul BotsAndUs spune că startup-ul său face totul în UK, cel puțin momentan.

„Piața din UK, momentan ne oferă tot ce ne trebuie, dar vom vedea pe viitor cum evolueaza totul. Acum facem totul local, in UK - e mult mai ușor de controlat de la cap la coadă și sub 10-15 mii de unitati la un produs asa complex si mare nu renteaza să fabrici părțile în Asia și apoi să le aduci pe vapor... Au apărut foarte multe procese noi de manufactură în Cloud (etc.), care fac lucrurile mult mai simple și mai ieftine. Pasul următor va fi probabil să mutam o parte din subansamble undeva în Europa, dar vom vedea cum evolueaza lucurile”, ne-a mai spus antreprenorul român din UK.

Brexit-ul nu pare, însă, să-l înrijoreze pe Andrei, deși Comisia Europeană și Guvernul de la Londra au dificultăți serioase în a se înțelege pentru un acord al viitoarei relații (comerciale și nu numai) dintre cele două părți.

„Momentan nu ne incomodează Brexit. Am crezut că va fi mai dificil să ne creștem echipa sau chiar să strangem runda, dar nu s-a schimbat nimic. Ba chiar unul dintre fondurile de venture capital din rundă, Capnamic, e din Germania. UK e încă în top când vine vorba de start-upuri. Mai greu va fi cu COVID-ul și impactul pe termen lung, dar asta e valabil oriunde”, a mai spus Andrei Dănescu, pentru StartupCafe.ro .

Cine știe, poate vor veni chiar în România pentru a produce aici o parte dintre piese. „România și Polonia sunt pe lista clar la partea de producție. Cumva se va rezolva și cu acordul UK-UE, că nu au cum, de ambele părți, să nu ajungă la o înțelegere. Cat de favorabilă va fi pentru UK si pentru noi, vom vedea. De asta spun că momentan ne axăm pe linia de producție de aici”, a mai spus Andrei.

Andrei Dănescu (32 de ani) a făcut facultatea la Politehnica bucureșteană (Electronică), iar apoi s-a dus la studii în Marea Britanie, la Coventry University și Cranfield University, tot pe inginerie.

Adrian Negoiță (33) a făcut facultatea tot la Politehnica bucureșteană, unde a urmat și un masterat în modelare de date.

În fine, Oana Jinga (32) a studiat comunicare și relații publice la Universitatea București, după care s-a dus la studii în Anglia, unde a urmat inclusiv un masterat la Kings College din Londra, în industrii creative. Pe lângă poziția de la startup-ul BotsAndUs, ea lucrează și la Google.