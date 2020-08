„E haiducie viața de startup”. Interviu cu românul din Suedia care și-a vândut startup-ul gigantului Cisco. Cum percepe regimul relaxat anti-COVID al suedezilor

Inginerul român care tocmai a vândut gigantului IT american Cisco startup-ul pe care îl fondase în Suedia alături de 3 cofondatori a povestit, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, cum este să treci de la statutul de angajat într-o corporație la cel de antreprenor cu startup tech și înapoi.

Bogdan Tudosoiu (46 de ani), cofondator al startup-ului Modcam, ne-a spus și cum percepe el, ca locuitor de 20 de ani al Suediei, regimul relaxat pe care l-au adoptat autoritățile suedeze pe perioada pandemiei de coronavirus COVID-19.

Ca o comparație, Suedia a înregistrat în total circa 82.000 de cazuri de coronavirus, din care 41 în ultimele 24 de ore, conform datelor de pe Worldometers. 5763 de oameni și-au pierdut viața în Suedia, ca urmare a bolii COVID-19. Conform Centrului European de pre În România, la o populație dublă, avem aproape 60.000 de cazuri, dar am ajuns la un ritm de îmbolnăviri de 1300 pe zi. În total, 2616 oameni care aveau COVID-19 au murit în România.

Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Suedia a înregistrat 3.204 cazuri noi de îmbolnăviri în ultimele 14 zile, iar România 16.620.

Politicienii îi sprijină pe doctori, pe specialiști, în Suedia

StartupCafe.ro: Unde ești, Bogdan, în ce oraș din Suedia?

Bogdan Tudosoiu: Eu sunt în Lund, un oraș la 13 km de Malmo, dar startup-ul l-am fondat în Malmo.

StartupCafe.ro: Cum e acum în Suedia, cu situația aceasta destul de controversată, unde autoritățile au lăsat un regim mai liber, în pandemia de coronavirus. Tu cum percepi, ca locuitor al Suediei, măsurile?

Bogdan Tudosoiu: E prea devreme acum să spunem dacă au avut sau nu dreptate suedezii. orium, aici distanțarea socială e nativă. Noi ne distanțam și înaintea coronavirusului. Într-adevăr, nu purtăm măști, am putut să mergem la lucru. Copiii de la școala generală au fost la școală, cei de la gimnzaiu și facultăți nu au fost la școli, au făcut învățămînt de la distanță. Acum cazurile sunt foarte puține. Aici, în regiunea unde suntem noi, am fost și norocoși, că nu am avut vacanță atunci când a explodat coronavirusul în Italia și Franța. Cei de la Stockholm au fost mai puțin norocoși. Aici sunt 2 pacienți la ATI în toată regiunea Skone, sunt vreo 30-60 de cazuri de îmbolnăviri zilnic, aici.

StartupCafe.ro: Da, mă uitam și pe statistici, noi am anunțat în România peste 1300 de îmbolnăviri noi pe zi, iar în Suedia, au fost numai 63 de îmbolnăviri (miercuri).

Bogdan Tudosoiu: Da, dar mai completează după aceea, mai vin informații noi. Dar, într-adevăr, sunt sub 300 de cazuri zilnic, în toată Suedia.

StartupCafe.ro: Dar, așa, lumea cum percepe măsurile autorităților, pentru că a existat această deschidere a regimului antiepidemic. Ce cred oamenii despre guvern?

Bogdan Tudosoiu: Lumea are foarte multă încredere în cei care sunt la Departamentul de epidemiologie, pentru că au rezultate bazate pe date, rapoarte științifice, nu sunt de capul lor. Politicienii îi sprijină, nu ies la rampă, ca în România, și din spate îi sprijină pe acești doctori, specialiști, care au cunoștință și competență. Într-adevăr, numărul morților este foarte mare în comparație cu țările din jur. Bine, în comparație cu alte țări, sunt mai puțini. Dar problema a fost cu azilurile de bătrâni. Boala a intrat în azilurile de bătrâni și acolo a fost o problemă, din cauză că aici azlurile de bătrâni nu depind de Ministerul Sănătății, ci de regiuni și nu au înțeles anumite protocoale care trebuia stabilite. Acum s-a înțeles și merge mult mai bine.

StartupCafe.ro: Dar care e relația opoziție-putere, cei din opoziție îi faultează pe cei de la putere?

Bogdan Tudosoiu: Nu, nu. Aici sunt toți preocupați cum să facă să aplatizeze curba. Într-adevăr, sunt păreri dacă să se poarte sau nu măști. Cel de la epidemiologie spune că nu are relevanță, pentru că măștile sunt de calități diferite, lumea nu e învățată cu ele, trebuie să facem o școală ca să învățăm cum se poartă masca cum trebuie, ca medicii de la chirurgie. Nu s-a luat nicio măsură privind purtarea măștii. Sunt curios cum începe școala. Acum, copiii se pot duce la școală. Din 15 iunie, s-au luat toate restricțiile și pentru cei de la gimnaziu și de la facultăți.

StartupCafe.ro: Ai copii, Bogdan?

Bogdan Tudosoiu: Am un băiat care împlinește 17 ani în septembrie.

StartupCafe.ro: E suedez...

Bogdan Tudosoiu: E născut aici, dar vorbește românește.

Ce vrea un gigant IT, cu venituri de 50 miliarde dolari pe an, de la startup-ul inginerului Tudosoiu

StartupCafe.ro: Tu ești de 20 de ani plecat în Suedia și acum ai reușit acest exit foarte interesant cu Modcam către compania Cisco, un gigant cu venituri de peste 50 de miliarde de dolari pe an. Ce face mai exact startup-ul vostru și ce au vrut cei de la Cisco de la voi?

Bogdan Tudosoiu: Cisco a cumpărat în 2012 un startup, Meraki. Cisco și înainte avea un departament de camere de securitate. Ei au strâns toate chestiile astea și le-au pus în aceastră parte din Cisco, ce se cheamă Cisco-Meraki. Iar noi am fost contactați de această firmă, Cisco-Meraki. Lor le-a plăcut partea de analiză, de machine learning pe care le aveam, partea de cloud, cum ne împărțim aplicațiile pe care le procesăm pe device și ce procesăm în cloud. Și ei urmăreau să facă chestia asta, dar pentru ei a fost mult mai ușor să cumpere o soluție deja acceptată pe piață. Noi aveam deja clienți ca Ikea, Maersk, Deloitte, Singtel. Și au zis „Hai să vedem cum facem integrarea asta, nouă ne place ce faceți voi, hai să vedem cum puneți voi aplicațiile voastre - soluția de cloud și soluția on device - pe device-urile noastre și cum putem continua împreună”.

StartupCafe.ro: Dar cum decurge un proces din acesta de achiziție cu un gigant precum Cisco? Vă tocmiți ca la târg, ca la piață, sau e mai sofisticat?

Bogdan Tudosoiu: E un pic mai sofisticat, dar nu foarte sofisticat. În principiu, Cisco este o firmă uriașă, cum ai spus tu. Ei au un departament calat pe achiziții. Noi, în firma Modcam, am fost 10 oameni. Noi, de când am început să semnăm trunsheeds-urile, să spună cu cât să ne cumpere și pentru ce, am început să facem due diligence, în care noi eram 2-3, ei erau 20. Tot procesul de la momentul în care am convenit asupra interesului reciproc până la semnarea afacerii a durat vreo 2 luni. În acest timp ne-am întâlnit cu o grămadă de firme de avocați, cu o grămadă de mari instituții financiare care se uită la absolut toate detaliile pe care le ai în companie - de la cum folosești open software până la finanțe, la resurse umane, cum să facă comunicarea în vederea cumpărării, cum să integreze personalul în noua firmă. Toate acestea au durat două luni.

StartupCafe.ro: În astfel de deal-uri internaționale de acest gen, suma tranzacției este ascunsă, dar poți să ne spui măcar din câte cifre este?

Bogdan Tudosoiu: Nu... Cu chestiile astea ai de la început niște non disclosure agreements foarte periculoase, mai ales când vorbești cu firme americane. Firmele europene tind să accepte mai ușor, dar nu și firmele americane. Acolo scrie, dacă spui, ce se întâmplă...

StartupCafe.ro: Dar înainte de această vânzare, voi, fondatorii, mai aveați părți sociale în firmă?

Bogdan Tudosoiu: Sigur că da, chiar destul de mult. Cred că cei 4 fondatori aveam aproape jumătate din firmă (înainte de achiziție - n.r.).

StartupCafe.ro: Ați avut și runde de investiții de peste 7 milioane de dolari .

Bogdan Tudosoiu: Da, am avut 3 venture capital, Robert Bosch, Spintop și Starbright, dar și angel investors. Când începi o companie, știi că începi cu friends, family and fools. Deci prieteni apropiați, nume destul de mari. De exemplu, Bert Nordberg, care a fost CEO la Sony Ericsson, este unul dintre acționari, Fredrik Hedlund, CEO-ul Northvolt Zwei, cel din Germania, care face baterii electrice.

Puterea unui telefon e fantastică

StartupCafe.ro: Jan Erik Solem, cofondatorul tău, tocmai a vândut recent un startup către Facebook, Mapillary, despre care am scris și noi pe StartupCafe.ro...

Bogdan Tudosoiu: Da, el a avut 3 angajați în România. Așa am început firma Modcam, de fapt... Eu am avut o idee. Am lucrat în telefonie mobilă, de când am plecat în Sudia, apoi m-am mutat un an în America, tot pe telefonie mobilă. Am lucrat la firme ca Ericsson, Sony Ericsson, HTC. Și am avut tot timpul chestia asta, că poți procesa foarte mult cu un telefon. Puterea unui telefon e fantastică, ca procesor, ca memorie. Și m-am gândit așa: „de ce să nu iei display-ul, să-l arunci, iei speaker-ul, microfonul, le arunci și atunci poți să procesezi o grămadă de chestii acolo”. Îți dai seama că nu îți trebuie multă viteză de date de transmisie, nu trimiți video la distanță, deci bandwidth-ul este foarte mic, nu costă așa de mult, nu stochezi foarte mare cantitate de date în cloud, plus securitate și privacy. Ideea mea la început a fost „hai să fac un device, să iau un chipset de telefon mobil, să pun pe el aplicații și să transmit doar date”.

Gândește-te cum ar fi Google Play sau AppStore, în care iei aplicații de computer vision, le pui pe un hardware, ai o parte de backend și o parte de cloud și atunci toate firmele astea care fac doar software pentru demografie, numărare de persoane, tracking pot să pună aplicații pe device-ul tău și tu faci un revenue share normal, ca AppStore. Eu iau 30, ei iau 70 la sută. Și era perfect. Și așa am început firma. Aici, în regiunea Skone, la Malmo, la Lund, avem o comunitate de startup-uri fantastică. Sunt oameni care au făcut exit-uri și care te ajută să te prezinți altor persoane. Și l-am cunoscut pe Hampus Jakobsson, un tip briliant, fantastic, care a făcut o firmă, TAT - The Astonishing Tribe, pe care a vândut-o lui Blackberry. Și el, cunoscând foarte multă lume, cunoscându-l pe Jan Erik Solem, era un eveniment la Turning Torso, turnul acela din Malmo, cel mai înalt, are 52 de etaje, și era la ultimul etaj. Și țin minte că acolo m-am întâlnit cu Jan Erik, el ne-a prezentat și am zis OK.

El avea ideea cu Mapillary, cu crowdsourcing pentru poze pe care să le pună împreună și care să creeze hărți ca Google Streetview, dar în alt fel, și pentru străzi mai mici. Și ideea lui a prins. Și se gândea: „OK, îmi trebuie un device pentru asta”. Și eu am zis: „Fac un chipset de telefonie mobilă și, cu o cameră pe el, putem să luăm poze, dar le trimitem doar date”. Am bătut palma și am zis „hai să facem o companie!”. Și atunci, un alt investitor de aici, din regiune ne-a văzut când tocmai vorbeam. „OK, dar trebuie să dăm 5 ani din viață pentru asta, cel puțin, în care nu te gândești la altceva decât că mergem și facem firma asta”. Tord Wingren este un investitor în foarte multe firme de aici, a avut vreo 3-4 exit-uri și el. Jan Erik a făcut un alt startup înainte, Polar Rose (pe facial recognition n.r.), pe care l-a vândut lui Apple, iar Tord făcuse Decuma, a vândut-o lui Samsung, Nanoradio, tot lui Samsung și altele.

Și toți trei ne-am gândit: OK, hai să facem o companie și l-am și cooptat pe cel de-al patrulea cofondator, Karl-Anders Johansson, unul dintre cofondatorii TAT. Dar atunci își făcuse al doilea startup, FatSkunk, un fel de antivirus pentru telefonie mobilă,pe care l-a vândut lui Qualcomm. Și așa am început noi patru compania Modcam, gândindu-ne că facem un fel de platformă pentru aplicații vision, un fel de Google Play.

StartupCafe.ro: Și ce a adus în plus pe piață soluția voastră?

Bogdan Tudosoiu: Nu exista soluția asta. Industria asta de camere de securitate și de IP este vechiuță, de prin '90 și ceva, de când s-au inventat IP-ul, toate protocoalele astea, dar nimeni nu a avut ideea asta. De fapt, și Bosch, care au camere de securitate, de asta a investit în noi. Au zis: „Aveți 2 ani înaintea noastră, trebuie să investim în voi, ca să vedem cum vă mișcați și ce o să faceți în perioada următoare”. Dar dacă te uiți la Axis, la Bosch, Panasonic, Samsung, unele chiar au și dispărut, camere de IP și de securitate trimit stream-ul de video într-un cloud sau într-un server undeva și acolo procesează date sau le stochează, ceea ce costă enorm. Și, ca să-ți poți face un network, îți trebuie instalatori, o grămadă de resurse care sunt absolut aiurea. Și atunci ne-am gândit: „poate unii oameni au aplicațiile respective, dar nu au cunoștințe cum să facă un hardware”.

Eu venind din partea de hardware pentru telefonie mobilă, știam să fac hardware-ul de pe camerele acestea care transmiteau informații. Am început pe bune munca prin februarie-martie 2014, pe urmă am angajat primii softiști, eu am fost la început CEO, dar mie nu-mi place chestia asta, eu sunt pe partea tehnică. Am adus un fost coleg de la Sony Ericsson, Andreas Nordberg, un băiat remarcabil, care a luat poziția de CEO, eu am fost șef pe partea tehnică, am adus prima dată doi softiști, după aceea mai mulți, au fost 6 developeri până la final. Iar eu cu Karl Anders Johansson am făcut partea de hardware și tot ce înseamnă producție. Am avut două device-uri - Mod 01 și Mod 02. Ultimul device, Mod 03 o să fie încorporat în Cisco.

StartupCafe.ro: Device-urile vostre sunt niște camere sau se atașează la camere?

Bogdan Tudosoiu: Includ un senzor CMOS, deci includ o „cameră”. Problema e că noi procesăm stream-ul de video în device. Deci fiecare frame e luat, analizat și după aceea e pur și simplu trash. Ce trimitem noi din device, de exemplu pe aplicașia de tracking, este un timestamp, un ID și coordonatele x și y pe un floorplan global, atât. Din alea se pot lua viteză și o grămadă de chestii.

StartupCafe.ro: Cei de la Cisco, atunci când au anunțat achiziția, spuneau că au fost interesați de zona asta de privacy, soluția voastră e conformă cu legislația de protecție a vieții private, cu GDPR?

Bogdan Tudosoiu: Exact. Îți dai seama că am avut o grămadă de discuții cu IKEA, de exemplu. Am fost și la US Air Force, am vândut la US Air Force prin IBM, prima noastră soluție, pentru people counting și alte chestii. Ne-au făcut o grămadă de penetration tests pe device-ul nostru, se uitau dacă poți lua informații din el sau dacă poți deschide un stream de video ca să vezi ce se întâmplă sub el. După aceea, cei de la IKEA ne-au făcut o grămadă de penetration tests să vadă dacă „OK, chiar spuneți cu adevărat că nu trimitem niciun video, nimc?”. Într-adevăr, noi folosim partea asta de machine learning, în care trebuie să învățăm device-ul cum arată un cap de om, în principiu. Acum noi facem tracking pe capete de oameni, învățăm device-ul ce e un cap de om, chiar cu șapcă sau cu alte chestii și îl urmărim prim magazin. Și vedem unde petrec oamenii mai mult timp, în fața cărui produs, îi numărăm câți sunt, putem face demografie, să vedem genul, vârsta.

StartupCafe.ro: Chiar și cu măștile, că acum poartă măști oamenii?

Bogdan Tudosoiu: Nu, cu măștile încă nu suntem acolo. Acum putem să vedem de sus dacă e bărbat sau femeie. Acum, cu măști nu se poate face, pentru că algoritmii normali folosesc foarte multe puncte de pe față. Având numai ochii e foarte greu să recunoști care sunt, mai ales la vârstă e aproape imposibil.

StartupCafe.ro: Bănuiesc că e folosit în zona de securitate, dar și în cercetare de piață, marketing...

Bogdan Tudosoiu: Noi nu folosim absolut deloc în securitate. Ideea mea - și am fost de la început foarte clar - pentru că în partea de securitate, dacă o folosești și la antifurt, trebuie să salvezi video pentru 30 de zile. Eu am spus că din moment ce nu vreau să trimit niciun video, nici nu mă bag pe partea de securitate, ci mă bag doar pe analiză de date.

StartupCafe.ro: Dar cei de la Cisco pomenesc și de securitate în comunicatul lor.

Bogdan Tudosoiu: Sigur, pentru că actuale lor camere au partea de securitate, ei iau video stream-ul și îl salvează în device. Dacă vrei să te duci să vezi ceva, poți să iei device-ul respopectiv și să vezi ce s-a întâmplat.

StartupCafe.ro: Acum te-ai alăturat Cisco...

Bogdan Tudosoiu: Da, de la 1 august sunt angajat Cisco.

StartupCafe.ro: Cum e diferența asta, pentru că tu ai lucrat ăn corporație, în Ericsson, HTC, apoi startup, iar acum iarăși corporație?

Bogdan Tudosoiu: Are avantaje și dezavantaje fiecare. Chiar și în partea de startup , deși așa boemă, e o grămadă de muncă, este muncă o fantastică. La un moment dat vezi „Nu mai am bani în companie, cum fac?”. Am adus bani de acasă ca să-i bag în companie, ca să putem da salarii. Deci este haiducie viața de startup, sincer, haiducie. Așa, la firmele mari, într-adevăr, e multă politică, trebuie să știi să vezi cu cine vorbești și trebuie să-ți faci propria rețea, ca să poți să rezolvi chestiile mai repede. Știu cum se face, fiindcă am lucrat și în Ericsson, în Sony Ericsson, în HTC.

La HTC m-am mutat în America, în HTC nu știam pe nimeni. Și atunci trebuie să te duci acolo și you have to figure out. Trebuie să descoperi singur cu cine să lucrezi, cum să lucrezi și cum să faci lucrurile bine. Este mai multă stabilitate. Partea care mi-a lipsit la un startup, mai ales la un startup mic, de 10 oameni, sunt multe lucruri care se pierd și pe care nimeni nu le ia. De exemplu, noi ar trebui să facem FCC și CEE, să aprobăm device-urile pe anumite piețe. Cine să o facă? Am făcut-o eu, că nu avea cine să se ocupe. Așa, acolo ai un întreg departament care se ocupă de chestiile astea.

Ca să faci producție de device... La Sony Ericsson ai Industrialization, sunt sute de oameni care se ocupă doar de chestia asta. Noi le-am făcut în 3 oameni. Deci, într-adevăr, este super-diferență, pe de-o parte foarte faină, fiindcă la startup poți să vii cu ce idei vrei tu. Acolo trebuie să te supui unor reguli.

În România, făcea „ceva super-plictisitor”, în anul 2000

StartupCafe.ro: Tu ai plecat din Romînia acum 20 de ani. Ești din Câmpina. Mai vii în România?

Bogdan Tudosoiu: Sigur că da. Din păcate, anul ăsta nu am putut să vin din cauza coronavirusului, mai ales că părinții mei au peste 70 de ani și nu vreau să iau ceva de pe drum și să le dau lor. Dar, sigur, de cel puțin 2 ori pe an vin la Câmpina, mai ales în perioada Crăciunului și vara. Cel mai frumos e de Crăciun, pentru că îmi întâlnesc și prietenii, pentru că toți sunt acasă în perioada aia

StartupCafe.ro: Cum ți se pare România acum, față de acum 20 de ani, când ai plecat tu?

Bogdan Tudosoiu: Se schimbă major. Eu cred că s-a schimbat în bine. Am auzit de lupte politice, am televiziune românească aici, mă mai uit la TV-ul românesc, știu ce se întâmplă acolo, mă informează și ai mei, dar evoluează. Știi că sunt S curves tot timpul. Mie mi se pare că România este pe o parte ascendentă a curbei ăsteia. Aici, în țările de vest, sunt pe partea de platou, trebuie să se reinventeze ceva, lucrurile nu se schimbă, aici sunt stabile. În România, lucrurile se schimbă repde, câteodată prost, câtodeoadată bine.

StartupCafe.ro: E disruptive...

Bogdan Tudosoiu: Da, da, dar e important și e bine. Mie chiar îmi place chestia asta.

StartupCafe.ro: Dar îți aduci aminte, aveai 26 de ani când ai plecat din România, ce șanse aveai ca tânăr în tehnologie, în Româna anului 2000, că nu eram nici în NATO, nici în Uniunea Europeană? Pe unde eram noi de fapt pe harta oportunităților?

Bogdan Tudosoiu: În România, eu am lucrat la Ana Electronic, exact după ce am terminat facultatea, în 1996 am terminat Electronica și Telecomunicațiile. Și era boom-ul ăla, abia apăruseră calculatoarele, internet, jocuri. Centrale telefonice țin minte că erau doar de la Poșta Română și aveau o linie, și atunci apăreau firmele mici și toți aveau dorință să facă așa ceva. Mie mi-a plăcut tot timpul telefonia mobilă. Exact atunci apăruse GSM și m-am angajat la MobilRom, actualul Orange. Dar făceam ceva super-plictisitor: să instalez o centrală pentru customer service. Deci nu eram pe telefonie mobilă și nu mi-a plăcut deloc. M-am întors la Ana Electronic, chiar vorbeam cu George, cu Copos, m-a adus înapoi - „Hai că tu te pricepi la astea”. Chiar investise în Connex și putea să fie distribuitor de telefoane Samsung , Philips și Ericsson la momentul ăla. Și m-a pus să fiu șeful la service-ul lui de IT din București, lucram undeva pe Floreasca. Și așa am plecat în Suedia.

La un moment dat făceam service de level 3 pentru Ericsson, adică nu puteam să reparăm prea multe, puteam doar să schimbăm piesele. Și atunci am spus de ce să nu reparăm mai mult, să luăm mai mulți bani. Și așa am plecat în Suedia, la un curs. Au venit doi băieți din Suedia și m-au întrebat „De ce nu vii să facei un curs să te upgradezi la level 5?”. Și am fost la curs la Lund, la Ericsson Academy.

Și acolo mi-a atras privirea o carte galbenă, era o carte de joburi pentru Ericsson. Și în ea era o poziție pentru 3G, în anul 2000. O poziție de development engineer, deci nu sper-poziție, dar puteam să lucrez pe partea de receieving pentru telefonie mobilă. Și am trimis un CV. Și nu am găsit timbre de valoare mare, ci din alea de valoare mică. Și am umplut plicul ăla cu timbre. Ăsta care m-a angajat mai are și acum plicul ăla. A zis „Săracul, câți bani a plătit ăsta ca să vină la Ericsson să dea interviu!”. Și am fost la interviu în aprilie, iar după aceea nu mă mai anunțau nimic. Eu trebuia să plec și în Canada, voiam să emigrez.

Primsem acceptul pentru Canada și i-am sunat pe cei de la Ericsson să întreb ce fac. Și au spus: „Trebuie să vii luni la muncă”. Și le-am spus: „Băi, băieți, eu nu pot să vin luni la muncă, noi nu suntem nici în UE”. Și au trimis prin DHL o grămadă de formulare ca să pot să vin cât mai repede aici, au rezvolvat o grămadă de chestii. Încă Ericsson era o super-firmă în Suedia, toată lumea îi asculta. Și am putut, în iunie 2000, să ajung în Suedia. M-am mutat cu o ladă de cărți și două geamantane. Am făcut școala de șoferi încă o dată. Și în America am făcut-o, pentru că trebuia să stau acolo mai mult de o lună.

Școala românească de software e fantastică, pentru că știu foarte multă matematică.

StartupCafe.ro: Dacă acum mai fi acel tânăr de 26 de ani, ai mai pleca sau poate ar fi mai multe șanse să rămâi aici?

Bogdan Tudosoiu: Dacă mă uit la sistemul de startup-uri din România, nu l-am urmărit prea bine, dar citind așa printre rânduri ce fac, sunt foarte puțini care fac device, hardware. Foarte mulți sunt bazați pe software, școala românească de software e fantastică, pentru că știu foarte multă matematică. Cred că tot aș fi plecat, pentru că sunt pasinat de hardware, care, într-adevăr, are multe dezavantaje, îți trebuie foarte mult cash ca să începi un startup de hardware și toți investitorii se feresc și înțeleg de ce în România se fac startup-uri de genul ăsta. Dacă aș fi tânăr, nu știu, sincer, depinde de ce oportunități ai.

Nu poate nimeni să spună că ar fi stat sau ar fi plecat. Depinde de oportunități, de noroc, foarte mult noroc și de ce prieteni ai, cu cine ești. Când am început Modcam, a contat foarte mult cu cine l-am startat. De exempu, am fost să discutăm cu un venture capital. Nu aveam, produsul, nu aveam nimic. Aveam 3 foi de Power Point, nici măcar o prezentare. Și omul de la venture capital a spus: „Te știu pe tine, te știu pe tine, te știu pe tine. Câți bani vreți?”. Nici nu l-a interesat produsul. În principiu, se întâmplă chestia asta. Și de asta e și foarte greu pentru tineri să starteze ceva și să fie ascultați de investitori. Foarte greu. Mult mai ușor e să ai pe cineva care deja a făcut un exit, este cunoscut.

StartupCafe.ro: Acum ce ai de gând?

Bogdan Tudosoiu: Acum, cel puțin 3 ani trebuie să stau la Cisco-Meraki. Și chiar îmi place. Pentru că vreau să văd produsulpe care l-am făcut noi, să crească, să vedem că se integrează pe camere companiei, în cloud-ul companiei și vreau să văd produsul ăsta, copilul meu, crescând. Deci poate o să stau mai mult de 3 ani. Eu am o clauză pe non-compete pe partea de computer vision și pe camere, deci nu am voie să fac chestiile astea în următorii 3 ani, pote nici în următorii 4 ani, dar aș putea să fac alte lucruri care nu au legătură cu chestiile astea. Am ceva idei. Chiar dacă e muncă în corporație și e 9-17, eu nu cred că sunt genul de om care să lucreze 9-17, lucrez mult mai mult. Să văd dacă am timp. Mi-ar plăcea. Acum o să iau o pauză, că după 6 ani într-un startup e greu să o iei de la capăt.