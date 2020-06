Facebook cumpără un startup de hărți online

Gigantul social media Facebook tocmai a cumpărat un startup suedez de hărți online, la care utilizatorii, inclusiv din România, contribuie cu imagini de la nivelul solului.

Startup-ul suedez Mapillary a confirmat, joi, pe blogul său, că se alătură Facebook, ca parte a eforturilor companiei americane în domeniul cartografiei. Facebook dezvoltă tehnologii de cartografiere, folosind machine learning, imagistică satelitară și parteneriate cu comunități de mapping.

„Aceste hărți contribuie la servicii ca Facebook Marketplace, prin care fac tranzacții milioane de firme mici. De asemenea, hărțile oferă date vitale organizațiilor umanitare din toată lumea” - spune unul dintre fondatorii Mapillary, Jan Erik Solem

Suma de achiziție nu a fost făcută publică, dar este cunoscut că Mapillary a obținut până acum investiții de capital de risc de aproape 25 de milioane de dolari, conform Crunchbase.com. Printre investitori se numără Samsung Catalyst Fund, BMW i Ventures, Sequoia Capital, Atomico.

Firma a fost fondată în anul 2013, la Malmo, de Jan Erik Solem, Johan Gyllenspetz, Peter Neubauer și Yubin Kuang.

Și românii au deschis, la un moment dat, un startup de hărți online. NORC.ro oferea niște hărți cu imagini panoramice de pe străzile din București și alte câteva orașe românești - un serviciu asemănător cu opțiunea street view a Google Maps. Serviciul românesc a apărut de prin 2008, cu doi ani înainte ca Google să acopere și teritoriul României cu street view.

La un moment dat, NORC era disponibil și în orașe din Cehia, Slovacia, Ungaria sau Polonia, dar între timp serviciul s-a închis. eXtreme Soft Group se numea firma care opera sistemul românesc de hărți online, potrivit profilului său de pe serviciul Comunicate de Presă.

Firma bucureșteană, care între timp nu mai are activitate, are 6 asociați: Laurențiu Anghel, Andrei Neagu, Adrian Enache, George Ionescu, Lucian Neagu și Martin Nemcik (din Slovacia). Domeniul de internet norc.ro este deținut în prezent de firma Refrig Co Industrial SRL (fostă AVN Management Consulting), din București, care se ocupă de comerț cu ridicata. Compania este deținută de Laurențiu Anghel și Andrei Neagu și a realizat profit de 7 milioane de lei în 2018, conform datelor oficiale colectate de Termene.ro .