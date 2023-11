Schimbare la vârful Superbet: Cine este noul CEO al liderului pieței pariurilor din România. A fost și manager de presă

Superbet Group, liderul pieței de pariuri sportive din România, business fondat în anul 2008, de omul de afaceri Sacha Dragic, numește acum un nou director general (CEO), cu experiență ca CEO al publicației americane The Huffington Post.

Jimmy Maymann va prelua funcția de CEO începând cu data de 15 ianuarie 2024, a anunțat, miercuri, Superbet, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Johnny Hartnett, actualul CEO, va renunța la poziția sa și se va alătura Consiliului de Administrație (CA) în calitate de Director Non-executiv începând cu data de 15 ianuarie 2024. Astfel, Jimmy Maymann, Vicepreședinte al CA, îl va succeda pe Johnny Hartnett în funcția de CEO, începând cu data de 15 ianuarie 2024.

Jimmy Maymann este prezentat de Superbet ca având un profil de inovator și antreprenor specializat în crearea, dezvoltarea și transformarea companiilor din industrii precum media, tehnologie, servicii digitale, telecomunicații și ONG-uri.

În calitate de investitor în domeniul tehnologiei, Jimmy Maymann a avut un rol esențial în crearea și creșterea a peste 10 companii, fiind implicat și în unele dintre vânzările de succes ale acestora. Unul dintre cele mai relevante exemple este platforma de conținut video GoViral, pe care a co-fondat-o și care, ulterior, a fost vândută către compania americană AOL în anul 2011.

Jimmy Maymann a deținut, anterior, funcția de Vicepreședinte Executiv al portofoliului de mărci de conținut deținut de către compania AOL, ajungând la o audiență globală de 499 de milioane de vizitatori unici în fiecare lună. Înainte de aceasta, a fost CEO al publicației The Huffington Post, având responsabilitatea dezvoltării și implementării unei strategii de expansiune internațională care a dus la înființarea de ediții locale în 15 piețe internaționale și a contribuit la creșterea audienței de la 35 de milioane la aproximativ 210 milioane de vizitatori unici în fiecare lună.

„Superbet are un potențial imens în ceea ce privește scalabilitatea afacerii și extinderea în piețele internaționale, toate într-un cadru solid de încredere existent între Grup, clienții săi și decidenții instituționali care reglementează industria. Gândirea progresivă a echipei de conducere este o dovadă a ambițiilor globale pe care le are acest grup extrem de talentat și vizionar.

Actualul CEO, Johnny Hartnett, conduce grupul de pariuri de 5 ani.

„Ultimii cinci ani au fost au reprezentat o poveste și o călătorie de neuitat. Aș dori să le mulțumesc lui Sacha și familiei Dragic pentru oportunitatea pe care mi-au oferit-o și pentru încrederea, suportul, îndrumarea și prietenia neclintită pe parcursul celor cinci ani de mandat. Am preluat o companie cu o fundație de business incredibilă și sper ca ceea ce am realizat și am adăugat să pregătească temeinic organizația pentru următoarea sa fază de creștere. Mulțumesc tuturor colegilor mei care au lucrat alături de mine în această perioadă. Sunt extrem de mândru de tot ceea ce am realizat împreună și aștept, cu nerăbdare, să vă susțin în continuare dintr-un alt rol, în cadrul Consiliului de Administrație. Superbet are deosebita șansă să lucreze sub conducerea lui Jimmy Maymann, care este un profesionist cu experiența, capacitatea și profilul de leadership potrivite pentru a prelua funcția de CEO. Aștept cu nerăbdare să asigur o tranziție facilă către Jimmy și mă angajez, în continuare, să îndeplinesc obiectele globale ale Grupului Superbet, din noul meu rol în Consiliul de Administrație”, a spus Johnny Hartnett, actual CEO, Superbet Group, citat în comunicatul de presă.