Demisie la vârful Tesla: Pleacă directorul financiar

Unul dintre cei mai importanți oameni din cadrul Tesla, Zachary Kirkhorn, a demisionat din funcția de director financiar (CFO), urmând să părăsească producătorul american de mașini electrice controlat de miliardarul Elon Musk.

Kirkhorn (în vârstă de 39 de ani), ocupa funcția de CFO al Tesla din anul 2019. El venise în companie încă din anul 2010, pe un post de analist financiar.

Zachary Kirkhorn va mai rămâne în firmă până la finalul anului 2023, pentru a asigura tranziția cu noul CFO, Vaibhav Taneja (45).

„Domnul Kirkhorn a demisionat începând in data de 4 august, după 13 ani în companie, din care ultimii 4 ani a ocupat funcția de Master of Coin și Chief Financial Officer. În timpul mandatului său, Tesla a cunoscut o expansiune și o creștere extraordinară. Tesla îi mulțumește domnului Kirkhorn pentru contribuțiile sale semnificative. Domnul Kirkhorn va continua să servească Tesla până la sfârșitul anului pentru a sprijini o tranziție fără probleme” - a anunțat compania americană de automobile electrice.