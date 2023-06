Dan Şucu devine acționar majoritar la Rapid

Omul de afaceri Dan Șucu devine acționar majoritar al FC Rapid, potrivit unui anunț făcut, luni, de clubul de fotbal, scrie News.ro.

Acţionarii FC Rapid au decis majorarea capitalului social şi, implicit, a investiţiei, cu încă 24 de milioane lei. Astfel, valoarea totală a capitalului social este de 50 de milioane lei, anunţă clubul de fotbal pe site-ul oficial.

Contribuţiile la această majorare vor fi în cote diferite, astfel încât noua structură a acţionariatului este următoarea: Dan Şucu va deţine 70% din acţiuni, iar Victor Angelescu, 30%.

„Cu toții ne dorim ca Rapidul să aibă obiective mărețe, să se bată pentru titlul de campioană în fiecare sezon, să devină o forță a campionatului si să joace an de an în cupele europene. Pentru a se realiza acest lucru este nevoie de seriozitate și multă muncă din partea tuturor celor implicați în acest club și, implicit, de investiții din partea acționarilor. Această marire de capital este dovada noastră de seriozitate și profesionalism, și așteptăm aceleași lucruri în toate departamentele clubului și la toți angajații. Doar așa putem fi cei mai buni! Noua structură de împărțire a procentelor în club este mai aproape de realitate și de posibilitățile fiecărui acționar, în acest moment. Așa cum am stabilit la începutul colaborării, nevoile si obiectivele clubului trebuie să primeze în tot ceea ce facem”, a spus Victor Angelescu.