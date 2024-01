Aplicația Discord, folosită de gameri, a concediat 17% din forța de muncă

Platforma Discord, folosită în principal de gameri, inclusiv în România, a concediat 170 de angajați, în baza unei creșteri rapide, arată un document intern.

Compania a disponibilizat 17% din angajați deoarece, potrivit spuselor CEO-ului Jason Citron, aceasta a înregistrat o creștere rapidă într-un timp scurt, potrivit The Verge.

„Am crescut rapid și am extins forța noastră de muncă și mai rapid, crescând de 5 ori din 2020. Drept urmare, ne-am asumat mai multe proiecte și am devenit mai puțin eficienți în modul în care am funcționat”, a scris Jason Citron într-o notă internă trimisă angajaților, preluată de sursa citată.