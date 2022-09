Hijack Marketing: Wizz Air oferă bilete cu prețuri reduse pasagerilor afectați de anularea curselor Blue Air

Am mai scris și noi pe StartupCafe.ro despre un exemplu de hijack marketing și guerrilla marketing în România.

În 2019 Starbucks a instalat în centrul Bucureștiului o reclamă prin care își promova o ofertă valabilă în fiecare luni – un caffe latte la 5 lei.

Nu a durat mult și 5 to Go, lanțul de cafenele care folosește o strategie „fixed price” (majoritatea produselor costă 5 lei) a reacționat și a instalat un banner mai mic sub cel al Starbucks, inscripționat cu logo-ul afacerii și textul #nudoarluni.

Obiectivul unei campanii de guerilla marketing este, pe lângă creșterea notorietății, crearea unui concept unic care să atragă interesul consumatorului, să îl intrige și să genereze "hype", pentru ca în final să ajungă viral.

Conceptul de guerrilla marketing folosit în general de brandurile mici, aflate la început de drum, când caută să își facă loc printre “giganți”, deoarece se bazeaza pe metode ieftine și recurge la orice tertip neconventional cu scopul de a obține maximum de rezultate cu minimum de resurse.