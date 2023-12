[P] De ce să alegi suzete Bibs în diverse modele? Vezi aici mai multe detalii și află de Little Prints

Părinții care sunt deja la al doilea copil știu deja ce metode de calmare a bebelușilor există, știu deja cum să facă față nopților nedormite, își dau seama de felul în care cel mic are nevoie de îngrijire și așa mai departe. Experiența își spune cuvântul și rar îi auzi cât e de greu cu al doilea copil. Pe partea cealaltă, există și părinții aflați la prima experiență, părinți care își doresc să învețe odată cu cel mic ce are nevoie și cum are nevoie.

Experiența primului copil este una plină de provocări pentru toată lumea, în special pentru părinți. Cu toate acestea însă, aceasta poate fi schimbată prin prisma produselor profesionale. Acele suzete Bibs diverse modele de care s-ar putea sau nu să fi auzit, sunt de-a dreptul remarcabile și apreciate de către părinți.

Tetina suzetei este realizată din 100% latex natural, acesta fiind flexibil, modificându-și forma și volumul pe măsura utilizării. Indicat ar fi ca aceasta să fie înlocuită la un interval de 4-6 săptămâni de utilizare în funcție de utilizarea sa.

Suzete disponibile și în varianta care luminează pe timp de noapte

Pentru acele mame care se trezesc căutând suzeta în miez de noapte, există întotdeauna variante pentru a opri aceste căutări. În gama Little Prints există suzete care luminează în întuneric. Când cel mic se trezește pe timp de noapte și mama caută suzeta, aceasta va străluci și se va vedea, mai ales dacă cel mic plânge incontrolabil și mama nu reușește să-l calmeze în timp util.

Forma tetinei suzetelor imită sânul mamei, oferind confort și siguranță bebelușului. Aceasta este predispusă spre exterior, astfel încât suzetele ating minim posibil pielea pentru a nu crea iritații în jurul gurii. Este bine de știut că Little Prints are o varietate de suzete și produse pentru cei mici special concepute pentru a ușura munca părinților.

Sunt disponibile la set de două sau individual, asta depinde de nevoile și de necesitățile pe care le ai tu. Te gândești să comanzi de pe site? Atunci poți să vezi și acele detalii care te informează pe tine cum să sterilizezi și cum să ai grijă de aceste suzete.

Poți comanda online din cadrul site-ului oficial Little Prints

Pentru a-ți fi ție mai ușor să comanzi produsele de care ai nevoie, site-ul littleprints.ro este disponibil la orice oră din zi și din noapte. Poți să plasezi câte comenzi dorești și să-i oferi copilului tău îngrijirea de care are nevoie.

Dacă îți dorești să cumperi aceste suzete, află că le găsești în cadrul Little Prints, mai exact pe site-ul oficial de unde le și poți comanda. Vei putea comanda și primi orice produs, indiferent de mărimea lui.

Descoperă produse dedicate pentru bebelușii și copii de toate vârstele pe care acest magazin online ți le pune la dispoziție. Prețuri accesibile pentru părinți, simț practic pentru copii.

