The Group lansează o agenție de marketing digital cu soluții inovatoare de analiză de date

The Group, lider al industriei de comunicare din România, lansează o nouă agenție de marketing digital, specializată în configurarea campaniilor de comunicare și vânzări prin analizarea datelor relevante pentru publicurile țintă, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Digital Data Capital utilizează instrumente digitale inovatoare, realizează segmentări detaliate ale bazei de potențiali cumpărători, selectează cu precizie profilul dezirabil pentru fiecare mesaj de publicitate sau vânzări, pentru a concepe și livra mesaje personalizate către oameni. Agenția poate procesa un volum potențial infinit de date pentru acest lucru, potrivit spuselor The Group.

În plus, compania propune un model personalizat de creștere a vânzărilor, bazat pe identificarea și targetarea cu precizie a mesajului publicitar pentru profilul potrivit de consumator, respectiv pentru consumatorul predispus la a fi transformat în client pe termen lung.

Digital Data Capital întrunește, în prezent, o echipă de specialiști cu peste 15 de ani de experiență atât pe piața din România, cât și pe piața internațională, în industrii diverse precum banking, IT&tech, home&deco, fashion, ecommerce, health etc.

Agenția va acoperi aria competitivă a publicității online, prin integrarea pe criterii de eficiență a celor mai bune tactici provenite din SEO (optimizare pentru motoarele de căutare), e-mail marketing, CRM (managementul relațiilor cu clienții) și automatizări de comunicare, va oferi servicii de optimizare a achiziției de clienți noi și de consolidare a loialității cumpărătorilor existenți pentru brandurile aflate în portofoliul său.

Serviciile agenției beneficiază de expertiza, resursele și instrumentele exclusive ale departamentelor de Data Analytics și Data Science. În acest fel, clienții agenției vor beneficia de strategii personalizate de marketing, dezvoltate pe mase largi de consumatori, strategii care pornesc de la modelări data centric și customer centric.

„The Group evoluează constant pentru a putea oferi clienților săi cele mai profesioniste și inovatoare soluții de comunicare. Lansarea Digital Data Capital este un demers prin care propunem profesionalizarea accentuată, integrată a componentelor publicității online și saltul către soluții inteligente de care brandurile au nevoie. Experiența consolidată a echipei Digital Data Capital, corelată cu resursele avansate de analiză a unor volume enorme de date și cu excelența profesională a serviciilor The Group, permit ca noi să putem realiza cu adevărat, de acum, acest lucru: personalizarea mesajelor la scară largă, foarte rapid, în cel mai rentabil mod cu putință pentru fiecare brand”, a declarat Zoltan Szigeti, Președinte The Group.