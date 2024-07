Aplicația WhatsApp introduce un instrument AI personalizat, dezvoltat de Meta

Aplicația WhatsApp, folosită și în România, a anunțat o nouă actualizare prin care introduce o serie de funcții bazate pe inteligență artificială.

Noile funcții adăugate le permit utilizatorilor să editeze fotografii, să traducă textul în 6 limbi, să creeze imagini personalizate, operațiuni care pot fi realizate fără a părăsi aplicația.

Instrumentul Meta AI, cunoscut pentru integrarea sa în aplicații precum WhatsApp, Instagram, Facebook și Messenger, este acum disponibil în 22 de țări și în multe limbi noi, inclusiv franceză, germană, italiană, portugheză, hindusă și spaniolă. Meta AI urmează să devină disponibil și în alte țări și limbi.

Noua actualizare vine cu o funcție care le permite utilizatorilor să editeze imagini cu ușurință, inclusiv prin adăugarea sau eliminarea obiectelor din ele. Pentru a folosi funcția, utilizatorii trebuie să scrie cuvântul „imagine” și să spună ce modificări doresc să fie făcute. Momentan, instrumentul de editare este disponibil în engleză.

În plus, WhatsApp a introdus și funcția Imagine Yourself, care îi ajută pe utilizatori să creeze imagini personalizate în diverse scenarii. De exemplu, utilizatorii pot scrie „imagine me as a doctor” (imaginează-mă pe mine ca doctor), iar Meta AI va genera o imagine în acel scenariu.

Această funcție este momentan în stadiul beta și disponibilă doar în Statele Unite.

WhatsApp a menționat importanța siguranței și confidențialității datelor pentru utilizatorii săi. Toate mesajele personale și apelurile sunt criptate integral, adică nimeni nu le poate citi sau asculta, nici măcar WhatsApp sau Meta. Compania vrea să continue să aducă noile funcții bazate pe inteligența artificială către un număr cât mai mare de utilizatori din întreaga lume.