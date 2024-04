Povestea marelui IT-ist care și-a pierdut „superputerea” în fața ChatGPT. Antreprenor român: „Cred că aproape toată lumea va putea să facă asta”

Java Jobs

Programez de 30 de ani, si o fac din pasiune. Am inceput sa folosesc ChatGPT anul trecut, si, desi este foarte util in anumite privinte ( cand am nevoie de o biblioteca noua sau functii pe care nu le-am mai folosit de ani de zile, ma scapa de cateva ore de sapat prin codeguru sau alte site-uri similare ), este foarte, foarte periculos sa te bazezi pe el intr-un proiect. Pana acum, nu a reusit sa imi genereze NICI O FUNCTIE care sa nu aiba probleme. Si nu spun numai de bug-uri simple, usor de gasit, ci de probleme de algoritmica, pe care in general un programator incepator nu le detecteaza.

In afara de asta, chatgpt poate genera doar functii scurte. Nu poate fi folosit pentru un proiect la care trebuie o viziune de ansamblu - nici macar pentru unul mediu.

Este ok ca asistent, insa nu poate (inca) sa inlocuiasca acea "super-putere" pe care o au programatorii cu experienta.