IT-iștii voluntari Code for Romania au sărbătorit lansarea inițiativei la nivel internațional, sub numele de Commit Global

Organizația neguvernamentală Code for Romania, care dezvoltă soluții de tehnologie civică, a sărbătorit, printr-un eveniment, aniversarea de 8 ani de la apariție și lansarea acesteia la nivel internațional, sub numele de Commit Global.

La evenimentul „O lume mai bună este Made in Romania: Commit Global” care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, la MINA (Museum of Immersive New Art) în București, au participat reprezentanți ai politicii românești, alături de președintele Klaus Iohannis și peste 70 de ONG-uri.

De asemenea, au fost prezenți peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri, ai investitorilor și finanțatorilor, reprezentanți ai presei și ai universităților.

„Într-o țară prea convinsă că nu se poate, am arătat în acești ani, împreună, că de fapt, putem. Putem cu greu, dar putem doborî percepțiile și practicile care depărtează, de prea mult timp, statul de societatea civilă, că putem lucra împreună în serviciul public, că putem în România construi infrastructură. Infrastructura Binelui pe care o construim de 8 ani încoace are astăzi 55 de soluții critice, fără de care nu ne putem imagina țara noastră”, a declarat Bogdan Ivănel, co-fondatorul Code for Romania și Commit Global.

Tot în cadrul evenimentului s-a anunțat și soluția cu numărul 56, care va fi lansată săptămâna aceasta, un sistem de management pentru cazurile de violență domestică.

„Cele 56 de soluții live, și cele 260 de soluții care așteaptă să fie construite, formează Infrastructura Binelui, un ecosistem digital complex care accelerează și eficientizează intervenția societății civile” – Bogdan Ivănel.

Această intenție, pornită în țară, avea să se extindă la nivel internațional, sub numele de Commit Global, „prima organizație globală pornită din România, pe coloana vertebrală a Code for Romania”, așa cum a spus Bogdan Ivănel. Scopul acesteia este de a digitaliza societatea civilă la nivel global, prin oferirea de sisteme informatice gratuite de asistență umanitară.

Commit Global a furnizat deja soluțiile de tehnologie civică în afara țării, cum ar fi monitorizarea alegerilor din Polonia cu ajutorul soluției „Monitorizare vot”, iar alegerile europarlamentare de anul viitor vor fi, de asemenea, urmărite cu ajutorul aceleiași soluții, potrivit președintelui Code for Romania.

Mai multe organizații au trimis videoclipuri de apreciere pentru IT-iștii voluntari și pentru activitatea lor de până acum.