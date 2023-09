IT-iștii voluntari de la Code for Romania își extind internațional activitățile civice, sub denumirea Commit Global

Profesioniștii IT voluntari reuniți în organizația neguvernamentală (ONG) Code for Romania, cunoscută mai ales pentru activitățile lor civice din timpul pandemiei COVID și al crizei refugiaților din Ucraina, își extind la nivel internațional operațiunile non-profit, sub un nou nume, Commit Global, urmând ca la nivelul României să funcționeze drept „Civic Labs”.

Pentru lansarea noii lor organizații globale, românii sunt sprijiniți de autoritățile olandeze. Astfel, Commit Global se lansează la Haga, joi, 14 septembrie, în cadrul unui eveniment co-organizat de Primăria Haga și de Ministerul de Afaceri Externe Olandez.

Code for Romania spune că toate proiectele sale continuă, „fiind chiar extinse internațional, în România urmând să funcționeze Civic Labs - cel mai mare hub de pilotare de soluții digitale pentru societatea civilă din lume”.

„Lansarea de la Haga este o premieră absolută pentru o organizație pornită din România care va sprijini atât organizații neguvernamentale cât și persoane aflate în situații de criză în toată lumea. Noua organizație are ca misiune construirea unei infrastructuri civice care să permită intervenția rapidă în crizele care apar oriunde în lume, dar și creșterea capacității sectorului ONG, oferind instrumente digitale unice de lucru, special proiectate și realizate pentru societatea civilă. Activitatea Commit Global va urmări trei domenii majore: intervenție în crizele umanitare, sprijin pentru societatea civilă și acțiune pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice” - susține organizația civică, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro

„În 7 ani, Code for Romania a arătat nu doar că poate deveni cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, ci mai ales capacitatea de a construi un sistem care poate răspunde rapid, folosind tehnologia, crizelor din întreaga lume, oricând și oriunde ar apărea. Avem o oportunitate unică: să folosim capacitatea tehnologiei de a salva vieți la o scară fără precedent. Zeci de milioane de oameni au primit până acum sprijin prin soluțiile noastre digitale. Ducem acum mai departe tot ce am învățat aici și vom vedea, în următorii ani, cum alte sute de milioane de oameni vor primi ajutorul vital de care au nevoie. Demonstrăm, prin Commit Global, că o lume mai bună poate să fie 'Made in Romania'. Nu ne putem imagina astăzi, într-o criză umanitară, o intervenție care să nu se bazeze pe tehnologie. Construim astăzi Crucea Roșie a secolului XXI.", a declarat Bogdan Ivănel, co-fondatorul Code for Romania și Commit Global.

Noua organizație își va deschide sediul central la Haga în următoarea perioadă, urmând să inaugureze puncte de lucru și în alte regiuni, în timp ce la București va funcționa principalul hub care va construi, testa și pilota toate soluțiile digitale care urmează să facă înconjurul lumii. Organizațiile neguvernamentale din România vor fi primele care vor putea accesa aceste soluții, vor putea contribui la realizarea lor și vor beneficia de ele, ca și până acum, absolut gratuit.

Ce oferă Commit Global: asistenți digitali virtuali și alte soluții IT

Potrivit organizației civice, ecosistemul de intervenție umanitară va conține 27 de soluții digitale, multe dintre ele pornind de la soluții utilizate de Code for Romania în timpul pandemiei COVID-19 și a crizei refugiaților din Ucraina.

Soluțiile sunt de 3 tipuri:

prevenție,

răspuns imediat la criză,

intervenție de lungă durată în urma crizei.

O altă zonă de impact major este cea a sprijinului oferit ONG-urilor din întreaga lume. Commit Global pune la dispoziția tuturor organizațiilor, începând din această toamnă, un întreg ecosistem deja finalizat, format din 18 soluții care răspund nevoilor organizațiilor mici, fără resurse, dar și ale celor mari care acționează la nivel internațional.

Soluțiile includ 4 asistenți digitali virtuali, Paul, Alex, Vic și Theo care să asiste ONG-urile în munca lor de zi cu zi, dar și soluții care să permită strângerea de fonduri, oferirea de oportunități de practică studenților, managementul finanțărilor sau al voluntarilor.

În zona de acțiune climatică, ecosistemul Commit Global pornește la drum cu mai mult de 10 soluții care să răspundă imediat crizelor provocate de modificările climatice, urmând ca în perioada următoare să construiască pe baza acestui ecosistem, adăugând zone de prevenție și monitorizare a climei.