„Cred în imobiliare” - spune miliardarul Daniel Dines, cel mai bogat român

Fondatorul companiei IT UiPath, Daniel Dines, considerat cel mai bogat român, și-a exprimat încrederea în business-ul cu imobiliare, deși „o parte a pieței de real estate din România nu are un renume atât de bun”, miliardarul tech explicând și cum ia el decizii de investiții în startup-uri.

Din anul 2021, Dines este investitor minoritar în dezvoltatorul imobiliar român One United Properties și, recent, a fost intervievat, într-un clip de prezentare, de Andrei Diaconescu, unul dintre fondatorii acestei firme.

Miliardarul Daniel Dines, care are și un fond de investiții axat pe tehnologie, a explicat că, atunci când alege să investească într-un startup, se uită în primul rând la echipa de fondatori ai acelei firme și la produsele sale.

„Sunt cumva pasionat de investiții, împreună cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei conducem un fel de fond de investiții. Teza mea în investiții este că, în principal, investești în oameni, nu în idei, nu neapărat în bunuri materiale. În primul rând, e vorba de oameni. (...) Un alt criteriu pentru mine este să investesc în ceea ce îmi place cu adevărat. Vreau să investesc în companii care fac ceva ce îmi place. (...) Investițiile mele sunt pe termen lung, nu-mi place să fac pariuri cu piața de capital”, a spus Dines, în discuția cu fondatorul One, firmă în care a investit și miliardarul.

Antreprenorul IT a povestit că și atunci când a investit prima dată în One a cerut să se întâlnească neapărat cu fondatorii companiei imobiliare, mai ales că o „parte a pieței de imobiliare din România nu are un renume atât de bun”.

„Dar am vrut să investesc în România și eu cred în imobiliare” - a mai spus Daniel Dines.

Miliardarul care vrea transport public mai bun în București

Daniel Dines a fost întrebat de fondatorul firmei de imobiliare One United Properties și cum își dorește să fie Bucureștiul în anul 2030, iar miliardarul, considerat cel mai bogat român, a răspuns, printre altele, că vrea ca transportul public să fie îmbunătățit, pentru a se reduce blocajele din traficul Capitalei.

„În general, aș vrea să văd un București mai curat, mai modern, poate cu un district financiar, cum vedem în alte orașe. Sper ca transportul public să se îmbunătățească mult și că ambuteiajele vor fi reduse” - a spus fondatorul primului unicorn românesc.

În context, el a deplâns și aspectul clădirilor Academiei de Studii Economice (ASE), de la Piața Romană, despre care a spus că „arată atât de urât”.

„De asemenea, una dintre temele mele dragi este cum păstrăm clădirile vechi din oraș, poate există vreo modalitate în care statul și companiile private să renoveze unele clădiri drăguțe. Uite, când te duci să vizitezi clădirile ASE-ului sau alte clădiri din față, este rușinos că arată atât de urât într-unul dintre cele mai circulate și frumoase locuri din București” - a spus Dines.

El consideră că One United Properties poate contribui la „dezvoltarea orașului, respectând toate reglementările”.

„Și cred că One poate să contribuie la dezvoltarea orașului, respectând toate reglementările, construind lucruri frumoase, inspirând, cred eu, alți dezvoltatori imobiliari să le pese de cum arată orașul, nu doar de profituri pe termen scurt” - a afirmat Daniel Dines, investitor în One.

Reamintim că One United Properties este compania care, la un moment dat, a obținut în instanță și o decizie nedefinitivă de dizolvare a Asociației Salvați Bucureștiul, fondate de actualul primar general, Nicușor Dan, care candidează pentru un nou mandat. Asociația, alături de alte două organizații, au contestat, de-a lungul timpului, unele proiecte imobiliare ale One, printre care cel de la vechea Hală Ford din Floreasca.

Cine este Daniel Dines

În vârstă de 52 de ani, Daniel Dines este considerat cel mai bogat român. Cu o avere estimată șa 2,7 miliarde de dolari, figurează pe locul 1238 în topul internațional Forbes al miliardarilor, în anul 2024.

Daniel Dines este originar din municipiul Onești, județul Bacău. Programator de profesie, el a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București. În anul 2005, a fondat, la București, alături de inginerul Marius Tîrcă, firma de software DeskOver. Aceasta avea să devină ceea ce este astăzi UiPath, o companie globală, cu sediul central la New York, cu aproximativ 4.000 de angajați în toată lumea, din care un sfert în România.

În anul 2018, UiPath a devenit „unicorn”, adică o companie evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei investiții de serie B de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Found, Kleiner Perkins Caufield & Byers şi Capital G (fondul de investiții al Google). Atunci, compania a fost evaluată la 1,1 miliarde de dolari.

În 21 aprilie 2021, UiPath devine și prima companie născută în România care ajunge să se listeze pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume.

Vezi discuția la minutul 33.55: