Top 2022: Ce salarii oferă firmele din România unui ambalator, promoter sau decorator de vitrine

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă crește și numărul de angajări în merchandising și promoții, potrivit unei platforme de recrutare online care arată că 1.800 de joburi din domeniu au fost scoase la bătaie de firme în ultima lună, iar salariul mediu din acest sector ajunge la 2.800 lei pe lună.

Cele mai multe joburi aparțin firmelor din retail, turism și industria alimentară, care caută tineri aflați la început de carieră, arată eJobs.

Mai mult de jumătate dintre aceste joburi sunt pentru București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova fiind următoarele orașe în funcție de numărul de locuri de muncă disponibile.

„Este un segment de activitate în care media salarială este sub nivelul salariului mediu net pe economie și asta se întâmplă pentru că vorbim de joburi care nu cer nici foarte multă experiență, nici un nivel ridicat de specializare. În cea mai mare parte, vizează candidații din segmentul entry level, iar acest lucru se reflectă în salariile oferite. În plus, este un sector puternic influențat de sezonalitate, ale cărui vârfuri sunt înregistrate vara, înaintea sezonului estival, și iarna, înaintea sărbătorilor”, spune Roxana Drăghici, head of Sales în cadrul eJobs România.