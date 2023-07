Ploiești: Un furnizor de scule și utilaje industriale a lansat platformă de comerț online pentru comercianți independenți

Firma ploieșteană Metatools, fondată în urmă cu 25 de ani de antreprenorii Mircea Androne și Alexandru Androne, a lansat, miercuri, un marketplace de bricolaj pe care speră să atragă 50 de selleri majori în primul an de activitate.

Platforma de comerț online e-bricoshop.ro așteaptă branduri din diverse categorii și domenii de activitate, precum casă, grădină sau bricolaj. Marketplace-ul a fost realizat cu ajutorul soluțiilor companiei braziliene VTEX, o platformă enterprise de comerț digital.

Ca urmare a investițiilor în digitalizare și în extinderea gamelor de produse și în lanțul logistic, Metatools estimează pentru anul 2023 o creștere de minimum 15% a afacerilor față de anul trecut, până la circa 25 de milioane de euro.

„Noul marketplace este unul de elită - primul de acest profil din România. Dorim să promovăm companiile românești în vederea dezvoltării afacerilor, atât pe piața autohtonă, cât și la nivel european”, susține Mircea Androne, cofondator și CEO al Metatools, într-un comunicat transmis redacției StartupCafe.ro, de compania VTEX.

Cofondatorul firmei ploieștene Metatools estimează minimum 100.000 de articole (SKU) listate în primul an și multiple branduri premium pe noua sa platformă marketplace:

Dewalt, Bosch, Makita, Milwaukee - scule electrice

Stihl, Husqvarna, Villager - utilaje specifice grădinăritului

Karcher, Kranzle, Nilfisk - curățenie, aparate de spălat cu presiune

Wiha, Ridgid, Rems, Rothenberger, Unior, Sata - scule de mâna și pentru instalații

Kapriol, Stanley - scule specifice bricolajului/amenajări interioare

Smart Quality - catalog general de scule, accesorii și diverse echipamente de construcții (marca proprie Metatools Group).

E-bricoshop.ro se adresează cumpărătorilor pasionați de DIY (do it yourself - fă singur). Marketplace-ul se bazează pe faptul că „nișa DIY a câștigat o popularitate semnificativă încă din pandemie în rândul consumatorilor care apreciază soluțiile personalizate și creative pentru case, grădini și diverse proiecte”.

„Jucătorii locali profită de această tendință în creștere, prezentând o gamă variată de produse, unelte și servicii de bricolaj, toate provenind de la întreprinderi din România. Prin conectarea cumpărătorilor cu acești artizani talentați, e-bricoshop speră să promoveze un sentiment mai puternic de comunitate și să încurajeze achiziționarea de la producători locali” - susține platforma de comerț online.

Metatools oferă servicii complete de vânzare, service în garanție și post-garanție, service mobil, consultanță tehnică gratuită, închirieri de scule electrice, utilaje și grupuri electrogene. În anul 2022, firma prahoveană a avut o cifră de afaceri de 89 de milioane de lei, în scădere cu 19% față de anul 2021. Compania a făcut profit de aproape 2 milioane de lei în anul 2022, de peste 3 ori mai mic decât în anul anterior. În 2022, Metatools avea 95 de angajați.