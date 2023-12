Cum a arătat piața imobiliară din România, în 2023 (firmă de consultanță)

Piața imobiliară din România se pregătește să încheie un an decent, cu activitate intensă în domeniul industrial, dar și cu descreștere a dinamicii economice și cu scăderea semnificativă a activității pe piața investițiilor, potrivit unui comunicat trimis, marți, StartupCafe.ro.

În zona rezidențială, în prima jumătate a anului, s-a înregistrat o scădere a interesului de cumpărare în contextul ratelor de dobândă ridicate, dar în semestrul doi activitatea de tranzacționare a înregistrat o recuperare, pe fondul creșterii împrumuturilor ipotecare, potrivit experților Colliers, firmă de consultanță imobiliară prezentă și în România.

„2023 a fost un an cu teme contrastante pentru piața imobiliară din România, cu vești bune, dar și mai puțin bune, o mare parte din tendințele și temele care s-au manifestat pe piață fiind anticipate de către consultanții Colliers la începutul anului”, punctează Laurențiu Lazăr, Managing Director la Colliers România.

Consultanții Colliers au anticipat o „încetinire economică în 2023, fără recesiune”, ceea ce s-a și întâmplat. România a avut o performanță superioară în comparație cu majoritatea țărilor europene, dar PIB-ul a crescut cu puțin peste 2% pe întreg anul.

Tema near-/friend-shoring (relocări de activitate în țări mai apropriate de beneficiarul final sau în țări prietenoase) a devenit mai vizibilă anul acesta pentru țările din Europa de Est, inclusiv pentru România.

Experții au observat o atenție sporită acordată clădirilor verzi/eficiente din România, care vor continua probabil să beneficieze de o chirie din ce în ce mai mare în comparație cu proiectele imobiliare mai puțin vechi.

Activitatea de închiriere de birouri rămâne acceptabilă, cu o cerere nouă pe piața de leasing din București aproape de media ultimului ciclu, în timp ce cererea brută a crescut cel mai probabil la un nou maxim istoric, potrivit companiei.

Între timp, pentru sectorul industrial, creșterea chiriilor este, de asemenea, una dintre cele mai serioase pe care compania le-a observat în mulți ani, cât și un an foarte puternic pentru activitatea de închiriere, de asemenea cu potențial de un nou maxim istoric.

„Pentru tranzacțiile investiționale, așa cum era de așteptat, a fost un an dificil. În condițiile în care ratele dobânzilor s-au situat la un nivel ridicat, România a cunoscut o dinamică similară cu cea a altor piețe, atât din Europa, cât și din alte părți ale lumii. Am anticipat că volumul pieței investițiilor imobiliare se va înjumătăți, în comparație cu vârful de 1,2 miliarde de euro din 2022, și se pare că am avut în mare parte dreptate. De asemenea, randamentele au continuat să crească, dar, așa cum spuneam la începutul lui 2023, corecția nu a fost foarte puternică", subliniază Laurențiu Lazăr.