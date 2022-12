Grupul românesc de firme IT Bittnet atrage 2 milioane EUR printr-un plasament privat de obligațiuni

Grupul românesc de firme IT Bittnet, controlat de frații Mihai și Cristian Logofătu, atrage 2 milioane de EUR de la investitorii BVB (Bursa de Valori București) în cadrul unui plasament privat pentru obligațiuni corporative.

Bittnet (simbol bursier BNET) a anunțat, marți, într-un comunicat către StartupCafe.ro, că încheie cu succes plasamentul privat de obligațiuni care s-a desfășurat între 21 și 27 decembrie 2022.

În această perioadă, 53 de investitori au subscris 20.596 obligațiuni denominate în euro. Oferta a fost suprasubscrisă, depășind pragul maxim vizat de 20.000 de obligațiuni și, prin urmare, a fost suplimentată, conform Bittnet.

„De la listarea noastră din 2015 am promis că vom folosi în mod continuu mecanismele pieței de capital pentru a finanța o poveste de creștere accelerată într-o industrie favorizată din punct de vedere economic: IT-ul românesc. Încrederea manifestată de investitori în cei opt ani de la listare ne-a permis să creștem de la o companie cu venituri de 8 milioane de lei în 2014 la un grup cu afaceri cumulate de aproximativ 250 de milioane în acest an. Mulțumim tuturor investitorilor noștri pentru sprijinul acordat și pentru suprasubscrierea, din nou, a unei oferte pentru instrumentele financiare BNET. Capitalul atras în cadrul acestui plasament, la care am participat atât eu, cât fratele meu, Cristian, prin subscrierea de obligațiuni BNET, ne va permite să continuăm extinderea grupului nostru”, a declarat Mihai Logofătu, CEO al Bittnet Group.