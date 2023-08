Franciza 5 to go: 13 cafenele deschise lunar. 64 au fost inaugurate în 2023

Brandul românesc 5 to go, fondat în 2015 de Radu Savopol și Lucian Bădilă, cu aproape 500 de locații inaugurate în total, în România, deschide lunar 13 noi cafenele.

Lanțul de cafenele are peste 1,6 milioane de clienți lunar și susține, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că a depășit cu 5% cifra de afaceri estimată pentru anul 2023, înregistrând o creștere de 55% față de rezultatele obținute în 2022.

„Semnăm lunar aproximativ 13 noi contracte de franciză, iar 97% dintre contractele deja active au fost prelungite, ceea ce dovedește eficiența acestui model de business și valoarea parteneriatelor pe care am reușit să le construim cu francizații noștri. Comunicăm îndeaproape cu fiecare antreprenor și acționăm ca o echipă, pentru a ne asigura că toate locațiile respectă standardele 5 to go și oferă clienților experiențe pozitive de consum. Pe lângă deschiderea de noi unități, lansări de produse și consolidarea prezenței în retail, pregătim multe alte suprize pentru clienții noștri în perioada următoare“, spune Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Din cele aproximativ 500 de unități 5 to go din România, cifră pe care brandul vrea să o dubleze în următorii 4 ani, 64 au fost deschise în 2023, la care se adaugă 33 de locații renovate. 5 to go are și 5 locații dedicate zonei drive.

„Fiecare nou record setat de 5 to go este pentru noi mai mult decât o realizare internă de care suntem mândri și recunoscători. Este înainte de toate o confirmare a potențialului enorm pe care îl are un brand 100% românesc, început de la zero, în care am crezut și pe care l-am dezvoltat zi de zi, vreme de 8 ani. Aceste rezultate sunt o surpriză plăcută mai ales pentru că vin într-un context economic provocator, care a adus creșteri de prețuri și a impus o adaptare sau chiar resetare a obiceiurilor de consum. Cu toate acestea, am reușit să ne menținem ritmul alert de creștere, iar a doua parte a anului se preconizează chiar mai productivă decât prima, astfel că ne așteptăm să depășim bugetul estimat și să ajungem la 150 de cafenele deschise în 2023. Se remarcă și o estompare a crizei forței de muncă, ceea ce nu poate fi decât o veste extrem de bună“, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

În România, 5 to go este prezentă în aproape 97 de orașe. În iunie, a deschis a primului flagship store la Brașov. Brandul românesc a ajuns și în Ungaria unde sunt deja 5 locații 5 to go deschise sau în curs de amenajare, dar are în plan să se extindă și pe alte piețe, pe lângă Marea Britanie, Franța și Belgia, unde este deja prezent.