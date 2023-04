Franciza 5 to go: Aproape 500 de cafenele deschise în țară. 50% sunt în București

Brandul românesc 5 to go se apropie de 500 de cafenele deschise în țară, aproximativ 50% dintre acestea fiind situate în București.

În 2023, în total au fost deschise sau sunt în curs de deschidere aproape 50 de cafenele, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, în care se mai arată că cifra de afaceri la nivel de grup a ajuns la 11,5 milioane de euro în primul trimestru al anului 2023.

Lanțul de cafenele 5 to go a fost fondat acum 8 ani de Radu Savopol și Lucian Bădilă.

„Obiectivele principale setate pentru acest an sunt creșterea cifrei de afaceri și a cotei de piață, iar acest lucru îl vom obține păstrând ritmul accelerat de dezvoltare regională, dar și prin diversificarea ofertei din cafenele, care să creeze noi oportunități de consum pentru produsele noastre și să ofere mai multe motive de a intra într-o cafenea 5 to go”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Notorietatea brandului românesc a ajuns la 72% la nivel național și 93% în Capitală, față de anul trecut (63% național și 90% în București), potrivit unui studiu Reveal Marketing Research din 2023.

În prezent, 5 to go deține francize în Marea Britanie, Franța, Belgia și Ungaria. Pentru anul 2023 5 to go are în plan deschiderea a două noi locații în Ungaria.