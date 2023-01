5 to go a ajuns la 450 de cafenele în România. Cifra de afaceri la nivel de grup în 2022

Lanțul de cafenele 5 to go, fondat acum 8 ani de Radu Savopol și Lucian Bădilă, a deschis în 2022 140 de noi cafenele și a depășit 450 de unități în total, în 90 de orașe românești, „ceea ce reflectă și cota de piață de 48,7% pe segmentul lanțurilor de cafenele în România pentru anul 2021”, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În 2022, cifra de afaceri a depășit peste 30 de milioane EUR la nivel de grup, fiind de două ori mai mare față de anul 2021, potrivit brandului.

Totodată, anul trecut 5 to go a vândut 15,6 milioane de produse pe bază de cafea și a avut peste 14,4 milioane de vizite în cafenele.

„Nu este ușor să păstrăm ritmul de creștere, însă în 2022 am reușit să ne batem propriile recorduri și să dăm noi repere pentru anii ce urmează. Acum, la 8 ani de la lansarea 5 to go pe piața din România, suntem o echipă de peste 230 de antreprenori, cu peste 1,050 de angajați la nivel de grup, cifre pe care le credeam greu de atins când am demarat acest business cu doar 3 oameni încrezători în ideea unică din spatele primei cafenele. Dar ceea ce mă bucură cel mai tare este că am ajuns și ne-am menținut poziția de brand românesc apreciat, local și internațional. Potențialul 5 to go este mare, iar rezultatele din 2022 ne-au făcut optimiști pentru anul acesta, când ne dorim să păstrăm ritmul de dezvoltare la 150 de cafenele noi deschise și să atingem o cotă de piață de 55%”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.