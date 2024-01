Firmele IT membre ANIS: Industria a terminat anul 2023 cu rezultate sub așteptări. Cum va fi 2024

Peste 60% dintre firmele IT membre ale Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) consideră că modificările fiscale din 2023 au un impact mediu, iar 34% că au un impact major, potrivit unui raport.

Firmele IT au un optimism moderat pentru 2024, după ce 2023 s-a încheiat cu rezultate sub așteptările de la începutul anului, arată studiul.

„Atȃt datele din ANIS Sentiment Survey, cȃt și informațiile directe de la membrii ANIS, confirmă un optimism moderat al industriei romȃnești de IT pentru 2024. Optimismul se bazează pe proiectele pe care fiecare companie le are în pipeline, în foarte mare măsură în piețele externe unde companiile noastre excelează (pe primele 9 luni din 2023 industria a furnizat Romȃniei un surplus comercial record de 3,7 miliarde de euro), dar și pe specialiștii pregătiți prin efortul propriu al companiilor în anii anteriori de creștere accelerată. Nevoia evidentă de digitalizare a serviciilor publice, dar și a economiei în general, ar putea să fie un factor de optimism, doar că foarte multe companii nu îl văd ca pe o oportunitate certă pentru businessul lor. Există și o doză de pesimism care vine mai ales din impredictibilitatea politicilor publice și din instabilitatea fiscalității, care, așa cum s-a văzut anul trecut, poate avea un impact semnificativ pentru majoritatea companiilor”, spune Corina Vasile, director executiv ANIS.

La începutul anului 2023, peste 68% dintre respondenți indicau că vor termina anul cu o echipă mărită, însă doar 44% dintre aceștia au și finalizat anul trecut cu un număr mai mare de angajați.

În același timp, dacă doar 9,5% se așteptau în 2023 la scăderea numărului de angajați, la final de an 24% dintre respondenți au indicat că echipa firmei s-a micșorat.

De asemenea, dacă inițial 61% dintre manageri s-au așteptat ca numărul proiectelor contractate în 2023 să crească, la final de an 56% au declarat că aceste obiective s-au realizat.

În același timp, 30% dintre firme au raportat o menținere a volumului de proiecte la un nivel similar cu 2022. Scăderea s-a înregistrat la doar 14% dintre respondenți, deși anterior mai mult de 30% dintre firme erau mai pesimiste la acest capitol.

Estimările referitoare la venituri nu au suferit nici ele modificări majore în segmentul care a înregistrat creșteri. Astfel, dacă la început de 2023, firmele se așteptau în proporție de 65% să termine anul cu venituri în creștere, 62% dintre ele au și reușit. Pe de altă parte, deși doar 5% dintre respondenți anticipau la început de an o diminuare a veniturilor, datele de la sfȃrșitul anului indicau o scădere pentru 14% dintre aceștia.

Grafic ANIS

64% dintre companiile IT vor să termine 2024 cu o echipă mai mare decât în 2023. 28% dintre respondenți estimează că echipa lor va stagna în acest an și numai 8% consideră că aceasta va scădea pe parcursul anului.

Dintre firmele respondente, 56% preconizează că vor avea în 2024 o cifră de afaceri mai mare decât în 2023, 34% că aceasta va fi similară, iar 10% iau în calcul o posibilă scădere a veniturilor.

„Temperarea creșterilor anticipate și, mai ales procentele semnificative din zona de stagnare nu sunt un semn bun, într-o perioadă în care Romȃnia are nevoie să micșoreze rapid decalajele tehnologice față de țări din vest și chiar din CEE ca să rămȃnă competitivă, iar economia și serviciile publice trebuie digitalizate accelerat. Așa cum am spus în repetate rȃnduri, pe langă impactul negativ în cifre al măsurilor fiscale, acestea au transmis un mesaj confuz în economie, astfel încȃt industria nu mai înțelege care sunt prioritățile și care este politica economică a Guvernului. Impredictibilitatea în politicile publice, și mai ales în materie fiscală se materializează în rezultate economice sub potențial”, susține directorul executiv ANIS.