O companie IT cu sediul în Silicon Valley a deschis birou la Cluj

Compania de tehnologie HTEC, fondată în 2008 în Serbia, a deschis un nou birou la Cluj, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro, vineri.

Compania înființată la Belgrad, care oferă servicii de design, strategie și dezvoltare end-to-end de produse și soluții digitale, are acum sediul în Silicon Valley, San Francisco. În România, HTEC a intrat în ianuarie 2022, extinzându-și activitatea în București, Cluj, Iași și Timișoara.

Compania cu birouri de consultanță și proiectare de produse în New York și Londra, are în plan să mai deschidă două birouri în România, la Iași și Timișoara.

„Sectorul tehnologic din România a cunoscut o creștere semnificativă și susținută în ultimele două decenii, iar deschiderea unui birou aici este o decizie firească pentru noi, pentru a continua să oferim servicii de top clienților noștri. Suntem mândri și fericiți să deschidem primul nostru birou HTEC din România în Cluj-Napoca, un centru internațional bine cunoscut și recunoscut pentru comunitatea de ingineri și infrastructura academică. Așteptăm cu nerăbdare să construim unul dintre cele mai mari centre de excelență în domeniul ingineriei, construind în același timp cea mai bună platformă de dezvoltare pentru angajații noștri, cu un sistem de sprijin dedicat pentru dezvoltarea continuă a carierei și expunerea la proiecte provocatoare din mai multe industrii și domenii tehnologice. Cu încă două birouri deja în curs de înființare în România - Iași și Timișoara - continuăm să ne extindem prezența pe această piață de o importanță strategică”, spune Sabin Pilipautanu, Country Director HTEC în România.

„Continuăm să ne adresăm celor mai bune 10-15% dintre talentele din IT. Cu o tradiție îndelungată în ceea ce privește educația STEM extinsă, Clujul este casa unor profesioniști extraordinari, iar noi vrem să le oferim oportunitatea de a proiecta soluții inovatoare end-to-end care să aducă valoare pentru partenerii noștri din toate industriile”, a spus Vlad Panut, Senior Director of Engineering and Delivery.