O companie clujeană se extinde în Statele Unite printr-un sediu în Austin, Texas

O companie IT din Cluj care dezvoltă produse digitale și servicii de validare a ideilor anunță extinderea internațională pe piața americană, printr-un nou sediu în Austin, Texas, potrivit unui comunicat trimis, miercuri, StartupCafe.ro.

Compania Linnify, originară din Cluj-Napoca, anunță deschiderea celui de-al doilea sediu în Austin, Texas, și devine membră a Austin Venture Association, o organizație neguvernamentală ce facilitează dezvoltarea start-up-urilor, creând conexiuni reale între mediul antreprenorial și cel investițional.

„ Decizia de a ne extinde pe piața din Austin a fost un demers firesc, având în vedere contextul de piață favorabil. Criza din martie 2023 provocată de colapsul Silicon Valley Bank a avut un impact semnificativ asupra întregului ecosistem antreprenorial din Statele Unite, diminuând apetitul pentru risc în sectorul investițional local. Acesta a fost un motiv în plus pentru noi să ne concentrăm pe gestionarea riscurilor în dezvoltarea de produs, utilizând metodologiile noastre inovatoare de validare”, susține Cătălin Briciu, Co-CEO și Fondator Linnify.

Compania românească a vizitat Statele Unite pe parcursul anului 2023 și s-a implicat în evenimente de profil prin acțiuni de mentorat. Astfel, Linnify a susținut șase ateliere teoretice și practice pentru peste 100 de fondatori de start-up-uri americani din domenii precum sănătate, educație și energie, prezentând procesul de validare a produselor prin Validation Playbook, metodologia companiei.

Printre evenimentele organizate se numără și o întâlnire de tip roundtable găzduită de Centrul de Inovare din Texas, unde actori cheie ai inovației din Austin au dezbătut provocările actuale din ecosistem.

Eforturile de diseminare a metodologiei de validare, recunoscute și la nivel internațional, au fost depuse și pe plan național. Compania s-a implicat anul acesta în multiple programe de suport, incubatoare și acceleratoare, precum Innovation Labs, LevelUP (parte din INNO Accelerator), Startup Reaktor și Global Startup Cities.

Pe lângă colaborarea din Austin, Linnify a mai realizat un parteneriat de validare cu RubikHub, o organizație care are misiunea de a dezvolta segmentul antreprenorial din România. Astfel, compania se va implica activ în programul Scale to USA, venind în sprijinul participanților prin procesul de validare și conexiunile cu mediul de afaceri din Austin.

„Dacă până acum am organizat o serie de evenimente în Austin și am participat în programe de validare naționale în care procesul de validare Linnify a fost integrat, prin implicarea în programul Scale to USA reușim să contribuim activ la lansarea și promovarea start-up-urilor românești promițătoare și validate în mediul investițional din Austin” – Cătălin Briciu, Co-CEO al Linnify.