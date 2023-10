Traficul de pe X (Twitter), în scădere, la un an după preluarea de către Elon Musk

X, fosta platformă Twitter, înregistrează o scădere a traficului, atât în pagina web, cât și în aplicațiile mobile, potrivit unei analize.

La un an de când compania Twitter a fost cumpărată de Elon Musk, platforma care se numește astăzi X a înregistrat o scădere a traficului de 14% de la an la an la nivel global, potrivit analizei Similarweb. Astfel, fosta Twitter a pierdut 955 milioane de vizite comparativ cu luna septembrie a anului trecut.

Cea mai mare scădere a traficului, cu 19%, a fost înregistrată în Statele Unite, urmată de Germania (-17,9%), Australia (-17,5%), Franța (-13,4%) și Marea Britanie (-11,6%).

Traficul în aplicațiile mobile a scăzut, de asemenea, cu 17,8% în SUA, rezultat combinat pentru utilizatorii de iOS și Android. Astfel, aplicația X a pierdut circa 16 milioane de utilizatori activi lunar, comparativ cu luna septembrie a anului trecut. La nivel global, s-a observat o scădere cu 14,8% a traficului generat de utilizatorii de Android.

În schimb, profilul și postările lui Elon Musk au crescut în ceea ce privește traficul, cu 96% de la an la an în septembrie 2023.

Cu toate acestea, X (Twitter) rămâne a treia rețea socială la nivel global din punct de vedere al traficului, după Facebook și Instagram.

