Instagram lucrează la propriul chatbot AI

Instagram a început să testeze un chatbot care răspunde la întrebări, oferă sfaturi și rescrie mesaje, potrivit News.ro.

Instagram este prima platformă deținută de Meta care ar putea oferi un astfel de instrument bazat pe AI generativ.

O captură de ecran distribuită de IT-stul Alessandro Paluzzi pe Twitter arată că Instagram lucrează la un chatbot care va fi disponibil în secţiunea de comunicare a platformei. Chatbot-ul va putea fi accesat scriind în fereastra de chat @nume (numele nu este cunoscut deocamdată), iar utilizatorii vor putea alege între „30 de personalități AI și o vor putea selecta pe cea care le place mai mult”, conform The Verge.

Abordarea Instagram, la fel ca în alte cazuri, pare să copieze modul în care Snapchat şi-a lansat propriul chatbot, numit My AI şi bazat pe modelul lingvistic dezvoltat de OpenAI.

Nu este clar ce tehnologie va sta la baza chatbot-ului testat în prezent de Instagram, însă Meta, care lucrează cu AI-ul de mulţi ani, nu duce lipsă de opţiuni în acest sens.

Meta a lansat în mai AI Sandbox, un instrument cu ajutorul căruia pot fi generate versiuni alternative ale reclamelor. Compania mai are şi un instrument pentru dezvoltatori, CodeCompose.

Amintim că Meta nu a anunțat oficial că lucrează la implementarea unui astfel de instrument, însă compania a arătat de-a lungul timpului că este interesată de domeniul inteligenței artificiale.

În februarie, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a spus despre companie că „dezvoltă personaje AI care pot ajuta oamenii în multe moduri”. to make such bots accessible through text conversations “like chat in WhatsApp and Messenger.”