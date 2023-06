[P] Un român a dezvoltat prima aplicație de design grafic 100% românească: „Creativus poate să fie locul ideal pentru cineva care vrea să devină graphic designer”

Creativus, o nouă aplicație de design grafic, prima 100% românească, a fost lansată de curând și se adresează atât celor își doresc să descopere acest domeniu, cât și celor care au strâns destulă experiență și cunoștințe în materie de graphic design.

Platforma online pune la dispoziția utilizatorilor instrumente, template-uri și o bibliotecă variată de imagini, oferindu-le acestora posibilitatea de a-și crea propriul conținut vizual pentru social media sau campanii de marketing, precum și alte materiale digitale, prezentări, afișe, bannere sau flyere. Creativus este un start-up cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cel care a gândit și dezvoltat acest proiect se numește Eduard Cioabă, iar ideea lui a apărut încă din perioada pandemiei. Și-a dorit să beneficieze și să ofere mai departe o aplicație intuitivă, ușor de folosit, bazată pe funcționalitate și care să reușească să răspundă tuturor nevoilor de design grafic - mai simple sau mai complexe - într-un timp cât mai scurt.

- Cu ajutorul aplicației de design Creativus, oricine își poate crea propriile materiale grafice. De unde a pornit ideea (sau poate nevoia) de a dezvolta o astfel de platformă?

Ideea a pornit undeva în aprilie 2020 când eram în plin lockdown și prietena mea utiliza o aplicație similară pentru a edita pozele din concediile anterioare, pentru a le publica pe o rețea de socializare. În perioada aceea, timpul nu avea nicio semnificație, pentru că eram închiși în casă și cred că era cam 3-4 dimineața când m-a chemat la laptopul ei pentru a-mi arăta o funcționalitate care nu era chiar cum își dorea ea. I-am spus că aplicația pe care o folosește este cam simpluță… Atunci mi-a zis: „Dacă e simpluță, de ce nu faci tu una mai bună?”. Și eu cred că am reușit.

- Ce ți-ai propus prin realizarea acestei aplicații de design grafic?

Aplicația se adresează unei game foarte largi de utilizatori. Fiind vorba de un domeniu artistic, termeni precum „amator” sau „profesionist” au o importantă mai mică din punctul meu de vedere. Cred că e mult mai importantă dorința de cultivare a talentului și a creativității. Aplicația pune la dispoziție o gamă largă de unelte și doar imaginația și perseverența utilizatorului sunt cele care pot limita rezultatele pe care utilizatorul le poate obține.

- Ce face mai exact Creativus și cu ce se diferențiază față de celelalte aplicații de design grafic?

Creativus este o unealtă, ea face ce îi spune utilizatorul și cred că face acest lucru foarte bine. În viitor îmi doresc să facă și mai multe prin introducerea unui modul de asistare a utilizatorului cu ajutorul inteligenței artificiale.

Din ce știu eu, Creativus este singura aplicație de acest gen 100% românească. Dar în lumea internetului nu există granițe, iar la nivel global există foarte multe aplicații similare, unele cu funcționalități mai complexe, unele mult mai simple. Ce am încercat să fac cu Creativus? Am încercat să analizez 20 dintre cele mai utilizate aplicații de acest gen și să iau ce a fost bine de la fiecare din ele și să elimin ce nu era bine. Am ales să includ cele mai căutate funcționalități și să le elimin pe cele care ar fi creat o interfață mai aglomerată și mai multă confuzie, fără să aducă valoarea adăugată pentru utilizator.

- Poate Creativus să ajute un tânăr să-și descopere pasiunea pentru design grafic, că mai apoi el să aprofundeze, să crească profesional și chiar să aibă o carieră în acest domeniu?

Creativus poate să fie locul ideal pentru cineva care vrea să plece pe drumul designului grafic. Avem pe website o secțiune cu articole din care, cred eu că și un începător și un designer avansat au de învățat, iar aceste noțiuni de design grafic pot fi foarte bine aplicate utilizând aplicația. Ca orice domeniu de activitate, și în design grafic este nevoie de puțin talent și de foarte multă muncă. Creativus în mod sigur oferă uneltele pentru dezvoltarea abilităților și poate, fără îndoială, să fie folosită profesional în activitatea de design grafic.

- Platforma poate fi folosită atât gratuit, cât și printr-un membership lunar sau anual. Care sunt și ce implică tipurile de conturi Creativus puse la dispoziția utilizatorilor?

Creativus poate fi utilizată gratuit sau în baza unui abonament plătit. Utilizatorii care optează pentru conturile gratuite au acces la toate funcționalitățile de design, dar există limitări asupra resurselor de care dispun. De exemplu, utilizatorii pot încărca în aplicație imagini sau pictograme pe care să le utilizeze în creațiile ulterioare.

Pentru cei ce folosesc gratuit aplicația de design grafic, numărul de imagini pe care le pot încărca este limitat. Despre abonamentele plătite, ele sunt lunare sau anuale, singura diferența fiind de preț. Prețul abonamentului anual este mult mai mic decât valoarea a 12 plăți ale abonamentului lunar, și asta din 2 motive: pentru că este normal că la o achiziție mai mare prețul să fie mai avantajos pentru utilizator, dar în special pentru că îmi doresc să facilitez decizia utilizatorului de a-și face un angajament față de el, acela că va utiliza și beneficia de o astfel de aplicație pentru o perioada mai lungă de timp.

- Ce obiective ți-ai setat pe termen mediu și lung în ceea ce privește platforma?

Obiectivele pentru aplicație pleacă de la obiectivele mele pe termen lung. Eu sunt un adept al învățării și dezvoltării continue. Cred că în fiecare zi trebuie să încerci să fii mai bun decât în ziua anterioară. Cam același principiul stă și la baza viziunii pentru Creativus. Vreau să introducem funcționalități noi, cel puțin o funcționalitate la fiecare 3 luni. Pe termen mai lung îmi doresc pentru Creativus să devină locul unde utilizatorii să poată satisface toate nevoile de design grafic.

- Ai în plan dezvoltarea și altor tipuri de aplicații conexe domeniului?

Îmi doresc că în viitor să avem o familie de aplicații care să ajute cât mai mulți oameni să devină prieteni cu calculatorul și cu internetul. În România, deși avem acces la una dintre cele mai bune conexiuni la internet din lume, atât prin rețele fixe, cât și mobile, doar aproximativ 60% din populație utilizează internetul. Un procent și mai mic folosește internetul în scopuri profesionale. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că doar 45% dintre firmele românești au website propriu.

Vreau ca pe termen lung să ofer o familie de aplicații care să eficientizeze una dintre cele mai valoroase resurse ale omului, și anume timpul. De exemplu, cu Creativus, un utilizator care dedică din timpul său câteva ore poate apoi să își creeze pliante, afișe, flyere în câteva minute, pentru a le utiliza în activitățile sale. Avem încă o aplicație pentru editare pagini web, se numește Webitus.

Din nou, dacă un utilizator înțelege beneficiile și petrece puțin timp pentru a se familiariza bine cu funcționalitățile aplicației, apoi în doar câteva minute – zeci de minute își poate crea o pagină, un website de prezentare. Între a nu avea și a avea o prezență online este o diferență foarte mare.

Creativus este prima aplicație 100% românească de design grafic și se adresează atât utilizatorilor experimentați, cât și celor care abia acum descoperă tainele acestui domeniu. Platforma vine cu posibilități creative nelimitate și este ideală pentru prezentări, proiecte de marketing, conținut vizual pentru social media sau orice alt tip de materiale grafice.