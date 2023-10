[P] Digital Stack dezvoltă cursuri de IT gratuite pentru reconversie profesională în cadrul Atelierului de Șanse - un proiect realizat de Fundația Orange România

Digital Stack, dezvoltator de cursuri personalizate de IT, este unul dintre partenerii Orange Digital Center de la începutul anului 2023. Ca partener, Digital Stack facilitează cursuri de IT gratuite pentru persoanele interesate de o reconversie profesională în acest domeniu, în cadrul proiectului Atelierul de Șanse. Până acum, prin cursurile dezvoltate de Digital Stack pentru Atelierul de Șanse au trecut peste 240 de persoane, selectate și evaluate din peste 1300 de aplicații. Pe lângă cursuri, participanții beneficiază și de oportunități care le facilitează găsirea unui loc de muncă în domeniul IT, precum evenimente de cunoaștere cu angajatori sau sesiuni de dezvoltare a abilităților de comunicare interpersonale.

Scopul Atelierului de Șanse, inițiat de Fundația Orange România, este și de a-i sprijini pe participanți în procesul de reconversie profesională. Astfel, Digital Stack realizează sesiuni de cunoaștere cu angajatori și recruiteri din industria IT și sesiuni de training de dezvoltare a abilităților de comunicare interpersonale, de scriere a CV-ului, de pregătire pentru interviuri și de construirea profilului de LinkedIn.

Digital Stack dezvoltă următoarele cursuri în cadrul Atelierului de Șanse:

Intro în Programare (40 de ore)

Web Front-End Development (80 de ore)

Python Development (80 de ore)

Testare Software Manuală (80 de ore)

Google Workspace: productivitate și colaborare online (20 de ore)

Introducere în Wordpress (20 de ore)

Cursurile sunt dezvoltate și predate de experți și lideri în industria IT, parte din comunitatea de traineri ai Digital Stack. Aceștia îi ghidează pe participanți de-a lungul procesului de învățare și le oferă resursele necesare pentru a-și dezvolta competențele în mod eficient. Este o oportunitate benefică celor care vor să învețe de la profesioniști și să aibă un start într-o carieră din industria IT.

De-a lungul anului 2023, Digital Stack și Fundația Orange România își propun să sprijine sute de oameni în procesul de reconversie profesională spre industria IT. Un exemplu de poveste de succes este a Cristinei Dobre, absolventă a cursului Google Workspace și de profesie translator, care și-a dorit să se reinventeze din punct de vedere profesional: ,,Am ales acest curs tocmai pentru că am înțeles pe pielea mea ce înseamnă să fii în pas cu tehnologia. Pentru mine a fost diferența dintre faliment și succes. Sunt aici să învăț pentru că știu că trebuie să fac mai bine iar experiența anterioară m-a ambiționat și mai tare.”

Pentru mai multe informații despre cursurile disponibile și modul de înscriere, accesează website-ul Atelierului de Șanse.

Despre Digital Stack

Digital Stack este un dezvoltator de experiențe de învățare de IT personalizate și de soluții de formare pentru indivizi și organizații. Cu o comunitate de peste 150 de traineri, experți și lideri în industria IT, Digital Stack este partenerul tău în dezvoltarea profesională a angajaților tăi prin crearea de programe de învățare axate fie pe reskilling, fie pe upskilling în IT.

Despre Fundația Orange România

Fundația Orange România este o organizație non-profit dedicată dezvoltării sociale și comunitare. Prin proiectul Atelierul de Șanse, Fundația Orange România își propune să ofere oportunități de reconversie profesională și să sprijine dezvoltarea personală și profesională a indivizilor din diverse medii socio-economice.

