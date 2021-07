Bani din eșecuri: 5 jucării inspirate de la startup-uri care au eșuat - de la Juicero la Coolest Cooler

Cine spune că nu poți face bani din eșec? Un colectiv artistic din Brooklyn ━ MSCHF ━ a lansat o colecție de jucării inspirate de la cinci startup-uri care au eșuat în ultimii ani. Pentru 40 de dolari bucata (sau 160 dolari setul), colectivul de artiști care în trecut a fost dat în judecată de Nike îți livrează: storcătorul Juicero, laptopul One Laptop Per Child (OLPC), aparatul de testat sânge Theranos miniLab, robotul Jibo sau răcitorul Coolest Cooler.

Jucăriile născute din idei de afaceri eșuate

Printre ideile de afaceri eșuate se numără proiectul One Laptop per Child ━ care a încercat să construiască un laptop open source de 100 de dolari pentru a fi utilizat de copiii din zonele în curs de dezvoltare, scrie The Verge.

De asemenea, prezent pe listă este Juicero, compania de storcătoare care a început să acumuleze fonduri în 2013, dar nu a lansat un produs până în 2016. Doar un an mai târziu, investitorii au descoperit cel mai mare secret al companiei în valoare de 270 milioane de dolari: storcătorul său de 400 de dolari nu a făcut prea multe. Compania a pierdut o nouă rundă de finanțare în valoare de milioane de dolari, care a fost așteptată de la investitori și nu a revenit niciodată din recesiunea financiară.

Coolest Cooler, un răcitor care a trecut printr-o campanie de crowdfunding haotic gestionată. Proiectul a apărut inițial pe Kickstarter, iar echipa din spate a strâns peste 13 milioane de dolari în 2014 pentru a construi un cooler de înaltă tehnologie cu un blender încorporat. În cele din urmă, compania a livrat aproximativ două treimi din cele 60.000 de răcitoare pe care le-a promis oamenilor, iar puțin mai târziu a ajuns în instanță și a fost obligată să plătească câte 20 de dolari fiecărui client nesatisfăcut, scrie Oregon Live.

Colecția de jucării este completată de robotul Jibo, fără vreo funcționalitate practică, potrivit reprezentanților MSCHF și de Theranos miniLab, un aparat de testare a sângelui de dimensiunile unei imprimante imprimantă despre care compania a susținut în mod fraudulos că ar diagnostica o serie de boli.

MSCHF nu este la prima colecție inspirată de la alte branduri

Multe dintre proiectele anterioare ale MSCHF au înfuriat companiile pe care le-au parodiat.

Compania Nike a dat în judecată colectivul artistic din Brooklyn care a lansat „Pantofii Satanei/ Satan Shoes” care conţin, în tălpi, o picătură de sânge uman real, scrie BBC.

Pantofii sport de 1.018 dolari, pe care sunt inspcripţionate o cruce întoarsă, o pentagramă şi „Luke 10:18” (Luca 10:18), au fost realizaţi folosind un model Nike Air Max din 1997. MSCHF a lansat 666 astfel de perechi, în colaborare cu rapperul Lil Nas X, şi a spus că au fost vândute toate în mai puţin de 1 minut.