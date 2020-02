5 to go, după „declarația de dragoste” pentru Starbucks: Nu ne-am așteptat la un răspuns, cu toate ca ne-am dorit unul

Lanțul românesc de cafenele 5 to go a atras 5.700 de like-uri și alte reacții la o postare pe Facebook în care „trolează” din nou gigantul american Starbucks. Inspirată de postarea Burger King vs. McDonald's și KFC, de Valentine's Day, campania celor de la 5 to go a început de Dragobete și va acoperi și luna martie.

Lucian Bădilă, cofondator al 5 to go, a explicat pentru antreprenorii de pe StartupCafe.ro cum se „ia la trântă” cu un brand mondial ca Starbucks, într-o strategie de marketing de gherilă cu accente aproape folclorice.

Înainte de Dragobete, pe 23 februarie, 5 to go a postat pe Facebook un mesaj către Starbucks România: „Hei, Starbucks Romania, wanna be my dragobete?”, alături de o fotografie cu un banner amplsat la Piața Unirii: „Ăștia puteam fi noi, dar tu ai ales să nu mai răspunzi la mesaje”.

E același amplasament cu cel de anul trecut, când 5 to go a lansat o campanie de guerilla marketing și hijack marketing, printr-un banner în care „trola” o promoție a Starbucks.