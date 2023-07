Startup-ul românesc Bunnyshell a obținut investiții de 3,5 milioane EUR și caută noi finanțatori individuali, în România

Startup-ul IT românesc Bunnyshell anunță, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a obținut finanțări de 3,5 milioane de euro de la investitori existenți și mai vrea să mai atragă 300.000 de euro de la investitori individuali pe platforma românească de crowdfunding SeedBlink, în cadrul unei runde de finanțare în valoare totală de până la 4 milioane de euro.

Ticketul minim de investiții este de 2.500 de euro pentru persoanele fizice care doresc să devină acționari ai companiei, iar campania de finanțare va fi deschisă până la data de 17 august 2023, pe platforma de multifinanțare.

Investitorii existenți Early Game Ventures (investitorul principal), Roca X, Marius Istrate și Ana Cincă sunt cei care au asigurat finanțarea de 3,5 milioane de euro din rundă.

Bunnyshell spune că va folosi banii să-și accelereze vânzările și să alimenteze scalarea către etapa de creștere Series A.

Tehnologia Bunnyshell, destinată companiilor, își propune să facă mai ușoară crearea și administrarea de medii de lucru complexe pentru dezvoltare, testare și producție astfel încât echipele de programare să livreze software mai rapid și să se concentreze pe construirea celor mai bune produse de tehnologie. Este vorba de un produs care „automatizează crearea mediilor de development, testare și producție, astfel încât programatorii să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine, adică să scrie cod și să inoveze” - mai spune firma.

„Această investiție este o etapă semnificativă pentru Bunnyshell și o dovadă a valorii pe care platforma noastră o oferă echipelor de programare. Mai departe, ne propunem să ne consolidăm poziția pe piață, să ne extindem acoperirea către firmele Fortune 100 și să continuăm să ne îmbunătățim platforma în beneficiul clienților noștri. Am deschis runda de finanțare și investitorilor privați pentru că ne dorim să avem cât mai mulți oameni tehnici care să ni se alăture în misiunea noastră de a schimba modul cum se face development. Invităm toți oamenii tehnici și numai să vină alături de noi să construim un produs dezvoltat în România și care este deja folosit la nivel global”, a declarat Alin Dobra, CEO Bunnyshell.

„Eu sunt de profesie programator și mereu m-am bucurat când am avut ocazia să investesc în produse pe care le foloseam în viața de zi cu zi. De exemplu, am avut ocazia să investesc în compania DigitalOcean înainte de listarea publică pe bursa din SUA, și a fost o experiență foarte frumoasă să le fiu alături și din rolul de investitor, pe lângă poziția de client sau partener. De-a lungul timpului, am avut mai multe cereri de la clienți și parteneri care au văzut valoarea pe care o aduce produsul nostru, și care și-ar fi dorit să investească sume de 5.000 sau 10.000 în Bunnyshell, dar nu era posibil până acum”, mai spune Alin Dobra.