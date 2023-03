Antreprenorul anului 2022, în România, vine din gaming (EY)

O mare companie de consultanță a desemnat „Antreprenorul anului 2022 în România”: fondatorul unui producător de jocuri video.

Mihai Pohonţu, fondator al studioului Amber, a fost desemnat câștigătorul competiției EY Entrepreneur Of The Year – România 2022. Antreprenorul a concurat pentru marele titlu alături de alți 56 de lideri de business și va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, din iunie 2023.

Amber este o agenție creativă ce oferă o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video de la livrarea de produse complete la co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport. Compania a fost înființată în 2013 în București și are în prezent peste 1.200 de specialiști și birouri în San Francisco, Los Angeles, Botoșani, Guadalajara, Montreal, Varșovia și Kiev.

Business-ul bucureștean a lucrat și încă lucrează cu brand-uri de renume mondial în industria de gaming precum Amazon, King, Big Fish Games, Disney, Warner Media și That Game Company. În lista de jocuri dezvoltate de Amber se numără hit-uri ca Tetris Beat, Super Spy Ryan, PositronX, Wild Things și Link Twin, dar și contribuții precum Sky: Children of Light sau Nascar Heat 5. Jocul pentru telefoane mobile Cinderella Free Fall, dezvoltat pentru Disney, a fost descărcat de peste 8 milioane de oameni din întreaga lume.

În 2021, Amber a înregistrat o cifră de afaceri record de 30 de milioane de USD, o creștere cu 56% față de anul precedent. În noiembrie 2022, Amber a primit o investiție de 20 de milioane de USD. Acțiunea a avut o evaluare post-investiție de 190 de milioane de USD cu scopul accelerării dezvoltării globale a companiei.

Această ediție a concursului a adus în competiție 57 de antreprenori, care au generat în 2021 afaceri de peste 1,54 miliarde Euro și au în total aproape 11.000 de angajați. Mihai Pohonţu a „bătut” în finală oameni de afaceri, din domenii diverse: IT, e-commerce, industrie chimică, energie verde.

Finaliștii la categoria EY Entrepreneur Of The Year au fost:

Mihai Pohonţu, Amber – câștigătorul titlului EY Entrepreneur Of The Year Ştefan Vuza, Chimcomplex Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, Simtel Team Cosmin Răileanu, Vindem Ieftin Daniel Crăciun, Lensa Voicu Oprean, Arobs Transilvania Software Cristian și Mihai Logofătu, Bittnet

Afacere sănătoasă, mâncare gustoasă

În cadrul galei celei de a 6-a ediții a EY Entrepreneur Of The Year România, Cristian Tudor, fondator Ultragreens, a primit titlul EY Emerging Entrepreneur Of The Year In Technology.

Pentru Ultragreens, securitatea sistemului alimentar este una dintre cele mai presante provocări, prezente şi viitoare - cred cei de la EY România. Agricultura sustenabilă a fost ridicată la nivel de artă în cadrul departamentului de cercetare și dezvoltare, iar obiectivele principale sunt soluțiile care fac față efectelor încălzirii globale și crearea unui sistem alimentar pregătit pentru a susține o populație mondială în creștere.

Tehnologia folosită astăzi de Ultragreens în unitățile sale de producţie consumă cu 95% mai puțină apă față de agricultura clasică, cultivarea pe verticală economisește spațiu agricol, iar GreenHub-urile construite în proximitatea platformelor logistice reduc considerabil amprenta de carbon generată de transport.

Cele trei premii din categoria Emerging Entrepreneur Of The Year In Technology au fost acordate antreprenorilor:

Cristian Tudor, Ultragreens – câștigător al titlului Emerging Entrepreneur Of The Year In Technology Liviu Drăgan, DRUID – locul al doilea Ştefan Iarca, RayScape – locul al treilea

Premiul de excelență acordat unei afaceri de familie de succes, Family Business Award, i-a revenit familiei Ruxandra și Alexandru Melcovich, care conduc Merlins Beverages. Ei formează o echipă puternică atât acasă, cât și în afaceri. Cei doi antreprenori și-au dat seama de abilitățile lor profesionale complementare și în 2015 și-au unit forțele pentru a fonda Merlins Beverages, un business care încurajează viața sănătoasă și se remarcă drept un adevărat trendsetter pe piața de băuturi răcoritoare.

Portofoliul Merlins Beverages include în prezent cinci game de băuturi răcoritoare premium: Vitamin aqua, Vitamin aqua zero, LEMONADE, Pop Cola, VITANIMIX și o gamă de apă plată la tetra pack, MONTANA, prima apă îmbuteliată în ambalaj cu adevărat sustenabil din România. Deși toate gamele Merlin’s și-au găsit rapid un public loial în piață, Vitamin aqua este unul dintre cele mai de succes brand-uri ale companiei și produsul care a format de la zero piața de ape cu vitamine din România.

Pentru Merlin’s, anul 2022 s-a închis cu o cifră de afaceri de aproximativ 16 milioane de Euro, în creștere cu 35% față de anul precedent, brandul vitamin aqua fiind lider detașat de categorie cu peste 80% cotă de piață.

Ediția 2022 a competiției EY Entrepreneur Of The Year Romania a inclus şi o categorie specială dedicată femeilor extraordinare care inspiră şi motivează echipe şi comunităţi.

Premiul Inspiring Woman Award i-a fost acordat Irinei Arsene, MindIT.

Irina Arsene s-a lansat în antreprenoriat cu Mindit Consulting, prima companie de background screening din România. Mindit.io este a doua companie a antreprenoarei și activează pe piața de product engineering ce oferă servicii personalizate de software end to end (software personalizat, business intelligence, integrare, m&s) către companii de tip enterprise din Elveția, Germania, Franța și SUA. Compania a crescut exponenţial în fiecare an cu peste 40%, cu servicii furnizate preponderent pentru piaţa internaţională.

Autenticitatea, o valoare importantă a companiei, e susţinută prin promovarea diversităţii şi a egalităţii de şanse (51% din persoanele cu funcţie de conducere sunt femei). Ambiția mindit.io este de a implementa proiecte cu impact pe termen lung care să remodeleze sectorul IT atât la nivel național, cât și global.