Andreea Roșca, la Digital Lead: În antreprenoriat, mitul “călărețului singuratic” este greșit

Invitată la Digital Lead, Andreea Roșca, creatorul The Vast & The Curious, arată cum vede crearea poveștilor în contextul în care tema marketing-ului prin conținut este deosebit de actuală astăzi și ce trăsături comune a identificat la antreprenorii unora dintre cele mai mari companii din România precum Dedeman, Mobexpert, Bitdfender etc.

Principalele idei din Digital Lead:

dintre lecțiile învățate în presă: trebuie să te preocupe în primul rând ceva care are valoare pentru oameni din punct de vedere conținut, și apoi considerentele financiare (publicitatea)

mituri din jurul antreprenoriatului: vizionarul nu este cel care pornește astăzi o idee și știe unde va ajunge peste 25 de ani, ci descoperă pe drumul pe măsură ce îl parcurge. Antreprenorul este omul căruia îi place să rezolve probleme, și nu să facă bani; aceștia vin ca o consecință a unui lucru bine făcut și sunt mai degrabă un motivator.

caracteristici comune ale antreprenorilor de succes: sunt persoane optimiste și realiste, motivația vine din acțiune pentru aceștia, sunt oameni motivați de dorința de a construi și de joc în sine. Cât despre modul în care abordează riscul, antreprenorul nu se ferește de risc, ci încearcă să minimizeze cel mai prost scenariu, iar eșecul devine astfel o modalitate de a învăța.

credem în mitul “călărețului singuratic” atunci când vine vorba despre antreprenoriat și este greșit. Antreprenorul construiește împreună cu ceilați și își alege partenerii pe principiul unui scop comun.

consecvența este foarte importantă pentru un brand: conteză să stai pe drumul de care te-ai apucat pentru a avea o poziționare în mintea oamenilor.

o poveste bună este cea care aduce valoare oamenilor și care îi ajută să rezolve o problemă, să fie mai buni și le confirmă că nu sunt singuri.

Mai multe detalii veți găsi în interviul video Digital Lead.