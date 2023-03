Maraton de gaming 2023: Eveniment dedicat femeilor care activează în industrie

Streamerii și comunitățile de gameri se reunesc la Gaming Marathon Road To Glory, care va avea loc duminică, 5 martie.

Evenimentul desfășurat în luna martie este dedicat femeilor care activează în gaming, dar și celor care vor să lucreze în această industrie.

Evenimentul are loc duminică, 5 martie, de la ora 10. Mai multe detalii găsiți AICI.

Peste 30 de streameri vor intra în competiție și vor fi cinci runde eliminatorii. În fiecare rundă streamerii trebuie să bată un challenge dintr-un joc: Fall Guys, Fortnite, Valorant și Bomberman, iar cei doi mari finaliști se vor lupta pentru Cupa Gaming Marathon într-un meci de Counter Strike: Global Offensive, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Competiția poate fi urmărită pe canalul lui Werty, comentatorul turneului, de la ora 14:00.

„2023 este anul cu cele mai multe evenimente de gaming pe care România le-a avut vreodată, de la cele de esports cum ar fi Campionatul Mondial de Esports, găzduit anul acesta de Iași, până la Bucharest Gaming Week, cel mai cuprinzător festival de casual gaming. La acest Maraton, ne dorim să facem cât mai multe femei să conștientizeze că pot urma o carieră de succes în industria jocurilor video. În plus, Ana Dumbravă, cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume, va fi live pentru a povesti despre rezultatele extraordinare pe care le are și care sunt planurile ei pentru 2023”, a precizat Tudor Dăescu, co-organizator Gaming Marathon.

În cadrul evenimentului, creatoarele de conținut îi vor invita pe gameri să spună în timpul streamurilor cum ar trebui să sune de fapt personajele feminine din jocuri, întrucât reprezentarea lor este de multe ori sexualizată, conform comunicatului.

Totodată, GRL Power se extinde pentru a oferi șansa creatoarelor de conținut să facă parte dintr-o comunitate.

Streamerițele Antonia Nuckle, Karinul, AlexaTV, Reddysh, Trissmery și multe altele vor discuta în timpul meciurilor de Among Us cu Ana Dumbravă, jucătoare profesionistă de CS:GO, desemnată “Women’s Player of the Year” de către HLTV, despre perfomanță în esports feminin.

Fetele interesate să urmeze o carieră de programatoare, producătoare, community manager sau tester vor afla în timpul stream-urilor cum se pot pregăti pentru a dezvolta jocuri video.

Finala celei de-a treia competiții de PUBG Mobile, destinată pasionaților amatori sau profesioniști de mobile gaming, va avea loc pe 5 martie și va fi transmisă live în cadrul Gaming Marathon și comentată de Tedereu, cel mai prolific streamer al celebrului joc online multiplayer de tip battle royale.