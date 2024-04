Apple va permite simulatoarele de console de jocuri video retro în App Store

Gigantul tech va permite dezvoltatorilor de simulatoare de console de jocuri video retro să-și publice aplicațiile iOS pe App Store la nivel global, potrivit The Verge.

Apple a anunțat, printr-o actualizare a termenilor de aprobare App Store, că dezvoltatorii de simulatoare de jocuri video retro vor putea să-și publice aplicațiile și să ofere jocuri prin intermediul acestora.

În schimb, dezvoltatorii sunt „responsabili pentru software-ul oferit în aplicație, inclusiv pentru asigurarea respectării acestor reguli și a tuturor legilor aplicabile”, potrivit secțiunii dedicate din site.

Astfel, dacă jocurile oferite prin simulatoare încalcă în vreun fel anumite legi, cum ar fi cea a drepturilor de autor, acestea ar putea fi dezaprobate în proces.

În plus, Apple a mai actualizat și anumite precizări despre aprobarea super-aplicațiilor. Mini-jocurile și mini-aplicațiile din interiorul acestui tip de aplicații trebuie să folosească HTML5, fără să poată fi aplicații de sine-stătătoare.

Schimbarea vine în contextul presiunilor, atât din partea Statelor Unite, cât și din partea regulatorilor europeni. De câteva luni, Apple a anunțat lansarea serviciilor de gaming în cloud, ca Xbox și GeForce Now, în App Store, potrivit The Verge. Totodată, magazinul de aplicații va permite serviciilor de streaming de muzică terțe să recepţioneze plăţi în afara lui, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.