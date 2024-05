Jocuri care încurajează generația Z să meargă la vot, dezvoltate de tineri români, disponibile pe telefoanele mobile

Mai mulți liceeni și studenți români au dezvoltat două jocuri video care încurajează generația Z să meargă la vot, iar acum acestea devin disponibile pentru telefoanele mobile.

16 tineri pasionați de jocuri video cu vârste între 18 și 25 de ani, au dezvoltat, timp de aproape 7 luni, două jocuri video pentru telefoanele mobile, cu scopul de a încuraja tânăra generație să meargă la vot.

Cei 16 tineri selectați în proiectul Play for Democracy, în urma înscrierilor, au participat la o tabără de șapte zile, în luna septembrie, unde au explorat concepte democratice, pe baza cărora au dezvoltat cele două jocuri video.

Cu ajutorul unor profesioniști din industria de game development din România, tinerii au descoperit competențele necesare pentru a dezvolta jocuri video pentru telefoanele mobile.

Este vorba despre liceeni și studenți de la Colegiul National "A.T. Laurian" din Botoșani, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea din Craiova sau Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

Echipa Cyber Rebels a dezvoltat jocul Demostate. Din componența echipei fac parte Andrei Boaje, Cosmin Ezariu, Cătălina Constantinescu, Andrei Toma, Răzvan Renghea, Denisa Luțic, Sorin Preda, și Bogdan Creciunescu. Demostate este un joc de strategie, inspirat din titluri precum Rebel Inc., Save the Earth Inc. și Triviador.

Jucătorii sunt provocați să implementeze diverse proiecte și să ia decizii bazate pe trei valori democratice fundamentale: Libertate, Egalitate și Justiție, fiind necesar să răspundă corect și la întrebări de tip quiz. Scopul este ca aceștia să restaureze democrația într-un stat fictiv și să câștige alegerile împotriva lui Felix, antagonistul jocului.

Echipa din spatele jocului Vote It se numește Ballad Box și este alcătuită din Andrei Trifu, Bogdan Gherasim, Ami Rusu, Cosmin Alexandru, Mihnea Dorobăț și Teodor Luțoiu.

Vote It este un RPG captivant pentru dispozitive mobile, cu grafică 3D low-poly, care plasează jucătorii într-o lume populată de animale adorabile, inspirat de atmosfera și design-ul grafic al jocului Animal Crossing. Scopul jocului este să creeze un univers interactiv care să permită jucătorilor să exploreze democrația într-un mod relaxant și accesibil. De la simplu cetățean, ei vor urca în ierarhia politică până la poziția de președinte, având ocazia să descopere și să înțeleagă fiecare etapă a parcursului politic. Fiecare acțiune întreprinsă va influența experiența de joc, oferind șansa de a susține sau de a evita corupția. Consecințele acțiunilor fiecărui jucător sunt ilustrate prin barele de corupție, starea democrației și nivelul de încredere. În funcție de deciziile luate, jucătorii vor experimenta unul dintre cele trei posibile sfârșituri, care va reflecta personalitatea lor din joc.

„Suntem încântați de evoluția frumoasă a acestui proiect. Iar tinerii participanți ne-au suprins cu perseverența și creativitatea lor, în ciuda provocărilor pe care le-au întâmpinat în această perioadă de dezvoltare a jocurilor. Știind câtă muncă a fost depusă din partea tuturor celor implicați, avem încredere că aceste jocuri și experiența celor din Play for Democracy vor inspira cât mai mulți tineri din România să devină cetățeni activi. În acest sens, în iunie și iulie urmează perioada de diseminare a jocurilor si intenționăm să ajungem la tinerii din mai multe orașe din România: Botoșani, Suceava, Iași, Bistrița-Năsăud, Brașov, Făgăraș, Slobozia si București”, a precizat Andra Beldean, cofondator Asociația Arden, care a lansat programul Play for Democracy.

Cele două jocuri sunt disponibile gratuit în Google Play și AppStore.