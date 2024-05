YouTube lansează jocuri în platformă pentru toți utilizatorii

Platforma de videoclipuri YouTube lansează Playables, un catalog de peste 75 jocuri video gratuite, pe site-ul web și în aplicațiile mobile.

Jocurile erau disponibile înainte pentru abonații Premium, dar de acum, și utilizatorii cu conturi gratuite se vor putea juca în YouTube.

Momentan, Google n-a arătat intenția de a monetiza jocurile din catalogul Playables, potrivit TechCrunch.

Printre titlurile disponibile pe site și în aplicații, se află și titluri mai cunoscute ca Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask și Words of Wonders. Totodată, catalogul cuprinde și câteva jocuri dezvoltate de Google.

Utilizatorii își pot salva progresul și pot vedea cele mai bune scoruri între sesiunile de gaming.

Momentan, jocurile nu sunt disponibile în România, dar YouTube menționează, în anunțul oficial, că funcția se va extinde în următoarele luni în mai multe țări.