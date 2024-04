[P] Anunț privind finalizarea proiectului cu succes: „Development of IT solution for remote operating and monitoring of solar farms”

SC ETHERSYS SRL, cu sediul în strada Gavril Lazăr de Purcăreți nr 9, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare, anunță finalizarea cu success al proiectului: “Development of IT solution for remote operating and monitoring of solar farms“, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului „Dezvoltarea IMM-urilor din România”, apel „Stimularea sectorului românesc de afaceri: Dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în industrie, TIC și Creșterea albastră.”, conform Contractului de finantare nr. 2022/347159, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Valoarea totală a investiției este de 202.300 euro, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 171.500 euro. Proiectul s-a implementat cu succes, aplicația dezvoltată se poate regăsi pe site-ul oficial al firmei www.ethersys.ro.

Obiectul general al proiectului era creșterea competitivității companiei prin dezvoltarea unei soluții IT pentru operarea parcurilor solare și eficientizarea proceselor de monitorizare

Obiectivele specifice ale proiectului:

Îmbunătățirea indicatorilor de afaceri ai companiei; Crearea a 3 locuri de muncă Crearea unei aplicatii IT pentru operarea și monitorizarea parcurilor fotovoltaice

Detalii suplimentare puteti obține de la:

Nume persoană de contact: Zsolt Ban; Manager de proiect: Tel. +40747043383 e-mail: zsolt@ethersys.ro.

Proiect Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului „Creșterea IMM-urilor din România”.