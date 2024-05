[P] Anunț începere proiect: „Creșterea Competitivității IMM-urilor în regiunea de VEST”

Modernizare si eficientienta in industria prelucratoare a pietrei: Achizitionarea de echipamente si utilaje in cadrul Programul Regional Vest PRV/9/PRV_ P1/OP1/RSO1.3/ PRV_A12 - PRV/1.3.A/1 Sprijin pentru microîntreprinderi - Apel 1, implementat in: Jud. Arad, Oras Pecica, Str. 222, Nr. 53.

Codul SMIS și titlul proiectului: 312803; CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR IN REGIUNEA DE VEST

Denumirea beneficiarului: SC CARETTA LOGISTIC S.R.L.

Localitatea și județul în care se implementează proiectul: Jud. Arad, Oras Pecica, Str. 222, Nr. 53.

Valoarea totală a proiectului (lei) și cofinanțarea UE (lei): 1.055.320,42 RON; 150.045,77 RON

Obiectivele proiectului: Cresterea competitivitatii beneficiarului prin achizitia de echipamente; Implementarea de masuri pentru protectia mediului; Cresterea productivitatii muncii.

Activitățile principale ale proiectului: achizitionarea de echipamente tehnologice si utilaje, realizarea unei noi angajari.

Rezultatele așteptate/impactul investiției: achizitionarea a 3 echipamente specifice domeniului de activitate, achizitionarea unui sistem de panouri fotovoltaice, angajarea unei noi persoane in cadrul activitatii vizate prin proiect

Data începerii și finalizării proiectului: 01-11-2023/ 30-12-2024

Datele de contact pentru detalii (site web, e-mail, telefon): office@carettalogistic.com

Caretta Logistic S.R.L., cu sediul în Pecica, județul Arad, anunță lansarea proiectului de îmbunătățire a competitivității și productivității, sprijinit de Fondul European de Dezvoltare Regională. Acest proiect este conceput pentru a crește eficiența și calitatea produselor oferite, prin achiziția de echipamente de ultimă generație pentru prelucrarea pietrei.

Proiectul, intitulat "Intensificarea Creșterii Sustenabilității și Creșterea Competitivității IMM-urilor", implică investiții semnificative în tehnologie avansată, inclusiv mașini de debitare cu cinci axe, mașini de gravat și panouri solare. Aceste tehnologii vor permite societati beneficiare să prelucreze materiale în moduri complexe și detaliat, crescând astfel gama de produse oferite clienților.

Investiția este răspunsul la nevoia de inovație și eficiență într-un sector tradițional, permițând companiei să rămână competitivă pe piața și să contribuie la sustenabilitatea mediului. Implementarea panourilor solare, de exemplu, nu doar că va reduce costurile energetice, dar va și diminua amprenta de carbon a companiei.

Proiectul nu numai că va îmbunătăți performanța economică a Caretta Logistic, dar va avea și un impact profund social și ecologic în regiune. Crearea de noi locuri de muncă și formarea profesională a angajaților actuali sunt doar câteva dintre beneficiile directe. De asemenea, prin utilizarea energiei regenerabile, compania va contribui activ la protecția mediului.

Valoarea totală a acestui proiect se ridică la suma impresionantă de 1,055,320.42 lei, dintre care 882,622.20 lei reprezintă cheltuieli eligibile. Din totalul finantarii, 150,045.77 lei constituie valoarea aportului propriu.

În concluzie, investiția propusă de SC CARETTA LOGISTIC S.R.L. în tehnologie de vârf și sustenabilitate subliniază angajamentul companiei de a răspunde atat cerințelor pieței, cat și necesităților ecologice actuale. Prin sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională, acest proiect va transforma operațiunile de realizare a produselor finite și va contribui și la dezvoltarea economică regională, creând oportunități de muncă și îmbunătățind calitatea vieții în comunitate. Caretta Logistic își reconfirmă astfel rolul de lider inovator în industria prelucrării pietrei, demonstrând că progresul tehnologic și responsabilitatea ecologică pot merge mână în mână pentru un viitor mai prosper și mai verde.