[P] Anunț finalizare proiect „Dezvoltarea unui produs nou și inovativ pentru piața berii artizanale printr-un transfer tehnologic din zona de cercetare în industria alimentară și dotarea cu tehnologia necesară în cadrul Cadsigh SRL”

CADSIGH SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea unui produs nou și inovativ pentru piața berii artizanale printr-un transfer tehnologic din zona de cercetare în industria alimentară și dotarea cu tehnologia necesară în cadrul Cadsigh SRL”, codul SMIS: 150327, pentru care a fost semnat contractul de finantare nr. 7050/18.08.2021, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de prima producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operatiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea competitivitatii firmei Cadsigh si a sectorului agroalimentar din Regiunea Centru prin producerea si comercializarea unei beri artizanale fara alcool, potrivita oportunitatilor pietei (din Sighisoara, Podisul Tarnavelor, Campia Transilvaniei si Regiunea Centru), si rezultata dintr-un proces complex de transfer tehnologic al unei retete tehnologice inovative pentru produsul solicitat.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. OS1 – Asigurarea conditiilor legale pentru transferul tehnologic prin incheierea contractului legat de transferul drepturilor de proprietate intelectuala si devoltare experimentala intre furnizorul de tehnologie si Cadsigh.

2. OS2 – Asigurarea serviciilor, echipamentelor si dotarilor necesare pentru realizarea transferului tehnologic in cadrul firmei Cadsigh prin incheierea cu succes a 9 achizitii si punerea acestora in functiune.

3. OS3 – Asigurarea succesului transferului tehnologic prin calibrarea retetei tehnologice pentru echipamentele si dotarile achizitionate, precum si ingredientele disponibile pe piata, prin activitati de dezvoltare experiementala intre furnizorul de tehnologie si Cadsigh.

4. OS4 – Pregatirea produsului inovativ de bere artizanala fara alcool rezultat prin transfer tehnologic pentru piata prin oferirea asistentei de specialitate pentru asigurarea autorizarilor necesare acestuia, lansarea sa pe platforma de comercializare online.

5. OS5 – Promovarea produsului si semnarea contractelor si parteneriatelor necesare.

Impactul proiectului:

Nr. produse/servicii noi/semnificativ imbunatite introduse in piata in urma implementarii proiectului: 1;

Nr. procese noi/semnificativ imbunatatite (nu ca urmare a achizitiei de echipamente performante si includerea acestora in procesul existent) incluse in realizarea de produse/procese comercializate: 1.

Valoarea totala a proiectului: 1,260,178.12 lei

Valoare asistenta financiara nerambursabila: 952,709.92 lei

Data de incepere proiect: 18.08.2021

Data finalizare proiect: 31.05.2024

Cod SMIS: 150327

Date de contact:

Manager de proiect: Turk Alex

E-mail: berecadsigh@gmail.com

Telefon: +40.726.746.547