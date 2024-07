[P] Anunț începere implementare proiect: Digitalizarea SC GEOSOND SA în vederea creșterii competitivității pe piață

SC GEOSOND SA anunta inceperea activitatilor proiectului DIGITALIZAREA SC GEOSOND SA ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA SC GEOSOND SA ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ

Cod proiect: 2874.1/I3/C9

Contract de finanțare: 69/RUE2874/C9/I3

Perioada de implementare: 12 luni

Dată de începere: 15.07.2024

Dată de finalizare: 14.07.2025

Adresa de implemenare a proiectului: Bucureşti Sectorul 6, Strada ALEXANDRU IVASIUC, Nr. 12

Obiectivul general al proiectului: DIGITALIZAREA SC GEOSOND SA ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ

Obiectivele specifice: Prin proiect vor fi achizitionate atat servicii, cat si software si hardware. Investitia consta in achizitia de: Sistem masuratori GPS; Sistem hardware si software de monitorizare executie lucrari de geotehnica; Echipamente hardware- tableta, PC DESKTOP, LAPTOP, multifunctional laser color; Echipamente hardware- sistem stocare date NAS; Software (Aplicatie ERP) gestionare pontaj, HR si productie;Licenta Office; Licenta ANTIVIRUS; Servicii auditare IT; Curs competente digitale management;Curs de instruire a personalului pentru utilizare echipamente IT; Servicii consultanta elaborare si implementare proiect; Servicii publicitate – publicare comunicate de presa incepere si finalizare proiect; Servicii de creare si administrare conturi retele sociale.

Valoarea totală a proiectului: 629.306,84 lei

Valoarea finanțare nerambursabilă: 430.966,89 lei

Date de contact:

Persoana de contact CIOCANIU IONUT-ALEXANDRU

Telefon: 0749120845

Email: ionut.ciocaniu@geosond.com