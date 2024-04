Compania de jocuri din spatele Genshin Impact a ajuns la valoarea de 23 miliarde dolari

Compania chineză MiHoYo, producătoare a jocurilor de tip fantasy Honkai: Star Rail și Genshin Impact, a ajuns pe locul 12 în topul celor mai valoroși „unicorni” la nivel global, cu o valoare de 23 miliarde dolari, potrivit unui raport anual realizat de un institut de cercetare.

Indexul Global al „Unicornilor”, adică al firmelor cu o valoare de peste 1 miliard dolari și încă nelistate la bursă, notează faptul că dezvoltatorul chinezesc este pe locul 12 în topul celor mai valoroase companii de acest fel, sub Canva, Databricks, SpaceX, OpenAI și Bytedance (TikTok), printre altele.

În plus, firma de jocuri a înregistrat a cincea cea mai mare creștere a valorii de la an la an, cu o creștere de 15,8 miliarde dolari față de anul 2023 și urcând 91 de locuri în top.

Dezvoltatorul este cunoscut pentru jocurile în stil anime, de aventură și joc de rol (RPG), disponibile pe mobil, calculator și pe PlayStation.

Titlurile cele mai cunoscute ale companiei sunt Genshin Impact, un joc de tip open-world, de explorare și acțiune, Honkai Impact 3rd și Honkai: Star Rail, un joc turn-based științifico-fantastic.

Honkai Impact 3rd a fost lansat în anul 2016, Genshin Impact a fost lansat în anul 2020, iar Honkai: Star Rail a fost lansat anul trecut, în aprilie.

Despre Honkai: Star Rail am mai scris pe StartupCafe.ro atunci când a câștigat titlul de jocul mobil al anului 2023 în App Store, Google Play și la The Game Awards.

„Global Unicorn Index” este realizat de Hurun Report, cunoscută pentru „Lista Bogaților Hurun” (Hurun Rich List), topul celor mai bogați oameni din China. Hurun Report este deținută de omul de afaceri și cercetătorul din Luxemburg Rupert Hoogewerf, cunoscut sub numele lui chinezesc „Hu Run”.