Google și Apple au desemnat cele mai bune aplicații independente pe anul 2023, pe telefoanele cu Android și pe iPhone

Alegerea utilizatorilor în materie de aplicații (Users’ Choice App): ChatGPT . Robotul conversațional de inteligență artificială Chat GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) a fost lansat de compania OpenAI în 30 noiembrie 2022, iar aplicația de Android a apărut în iulie 2023. ChatGPT a fost văzut ca o amenințare pentru motorul de căutare Google, care domină, de 20 de ani, piața, gigantul search lansând, la rândul său, în replică, propriul robot AI, Bard . De altfel, aplicația ChatGPT nu a câștigat premiul secțiunii de AI (Best with AI) din partea Google Play, primind însă o mențiune de onoare (Honorable mention). În schimb, Apple nu a acordat niciun premiu aplicației ChatGPT (OpenAI).

Premiul pentru inteligență artificială ( Best with AI) : Character AI: AI-Powered Chat

Best for Fun: Bumble For Friends: Meet IRL

Best for Personal Growth: Voidpet Garden: Mental Health

Best Everyday Essential: Artifact: Feed Your Curiosity

Best for Families: Paw Patrol Academy

Best App for Good: AWorld in support of ActNow