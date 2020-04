Și PFI-urile pot obține șomaj tehnic plătit de stat (oficial din Ministerul Muncii)

Și persoanele fizice independente (PFI) pot obține indemnizație de șomaj tehnic plătită de stat pe perioada stării de urgență, la fel ca persoanele fizice autorizate (PFA), a subliniat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Muncii Alin Ignat, într-o declarație pentru StartupCafe.ro.

Cititori StartupCafe.ro ne-au comunicat zilele trecute că au încercat să obțină indemnizația de șomaj tehnic de 75% din salariul mediu pe economie, plătită de stat, însă reprezentanți ai agențiilor județene de plăți și inspecție socială la care sunt arondați le-au respins solicitările și le-au spus că ei nu se încadrează pentru acest drept.

Și reporterul StartupCafe.ro a sunat pe un număr pentru relațiile cu publicul al Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), spunând că este un potențial beneficiar ca PFI, dar am primit același răspuns de la funcționarul care ne-a răspuns la telefon.

„Pe persoană fizică independetă nu se primește indemnizația, că nu e specificată în ordonanța 32. Pe site-ul agenției naționale sunt precizate doar PFA, întreprinderile individuale și familiale și profesii liberale. Dacă vreți, trimiteți cerere de șomaj tehnic și vedeți dacă se aprobă”, ne-a spus funcționarul de la ANPIS, vineri, în jurul orei 14.00.

Practic, cei care le spun PFI-urilor că nu au dreptul la indemnizație de la stat se raportează la categoriile enumerate pe site-ul ANPIS, unde, într-adevăr, PFI nu sunt enumerate alături de PFA și II. Însă nu site-ul ANPIS are putere de lege, ci ordonanța de urgență 32/2020.

L-am sunat și pe secretarul de stat din Ministerul Muncii, Alin Ignat, care ne-a spus că și cei cu PFI se încadrează la categoria „alți profesioniști” care pot primi indemnizația de șomaj tehnic de la stat, conform art. XV din OUG 32/2020.

„Persoanele fizice independente se încadrează la categoria alți profesioniști, sunt profesioniști. Pot fi stomatologi, arhitecți, de exemplu, care nu au dorit să se înregistreze ca PFA la Registrul Comerțului și pot profesa ca PFI înregistrate doar la ANAF. Am făcut aproape zilnic videoconferințe cu directorii de agenții județene din țară, pentru a lămuri toate spețele din procesul de depunere a solicitărilor pentru șomajul tehnic”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, secretarul de stat Ignat.

El a explicat că pe site-ul ANPIS nu apare și PFI pentru că pur și simplus sunt foparte multe categorii de persoane care se încadrează în formula „alți profesioniști” din Codul Muncii și guvernul a dorit să lase o marjă largă, tocmai pentru a nu exclude diverse cazuri.

„Această categorie, alți profesioiniști, este foarte largă și ne-ar fi fost greu să enumerăm toate cazurile posibile care se încadrează aici. Dacă am fi putut, am fi enumerat exact în ordonanță, dar fiind foarte multe categorii am ales această formulare de alți profesioniști din Codul Civil, pentru a fi siguri că am acoperit toate categoriile de profesioniști care au activități fără să fie societăți comerciale sau altfel de întreprinderi”, a mai explicat, pentru StartupCafe.ro, secretarul de stat.

Ce prevede art. XV din OUG 32/2020:

(1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

Salariul mediu brut pe economie (în 2020) este denumirea folosită de primul ministru pentru un indicator calculat și raportat, ca în fiecare an de altfel, de Institutul Național de Statistică (INS).

Indicatorul poate fi găsit - sub denumirea de câștig salarial mediu brut - în articolul 15 din legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Legea nr. 6/2020, publicată în monitorul oficial din 6 ianuarie 2020.

ART. 15 : Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Astfel, 75% din salariul mediu brut este 4071,75 lei, indemnizația brută fixă pentru „alți profesiniști”.

Indemnizația este impozabilă.

Pentru categoria „alți profesioniști”, cerereile se depun la agențiile județene din subordinea ANPIS, împreună cu declarația pe proprie răspundere de încetare a activității și cu alte documente prevăzute în cerere.

