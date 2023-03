O doamnă făcea haine din blană în Republica Moldova și le vindea în SUA cu 300% adaos. 12 sfaturi de la un expert în comerț online

Noi, românii, suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană la cumpărături pe internet, iar asta este o veste bună pentru antreprenorii români care acum vor să se apuce și ei de comerț online. „Există foarte mult loc de creștere pentru afacerile online”, crede Andrei Radu, expert în comerț online. La un curs gratuit susținut la hub-ul de afaceri Stup, din București, el a dat și un exemplu de business online de peste Prut. „Am cunoscut o doamnă care producea haine de blană în Republica Moldova și le vindea în SUA cu 300% adaos”.

46% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au făcut cumpărături online conform datelor Eurostat pe anul 2022. România a făcut un salt mare, de 30 de puncte procentuale în ultimii 5 ani, dar rămâne pe penultimul loc în UE la ponderea celor care cumpără de pe internet. Spre comparație, în toată Uniunea Europeană, 68% din populația de 16-74 de ani a făcut cumpărături online.

„Asta înseamnă că suntem într-o piață care va continua să mai crească pentru că deocamdată nu am atins gradul de maturitate pe care îl au alte piețe, de pildă, UK, Germania, Franța. Comerțul online crește în România și a crescut an de an, deja suntem în cu totul altă direcție, altă piață. Anul 2022 s-a încheiat cu 6,3 miliarde de euro ca bilanț al pieței de e-commerce - doar la produse fizice, nu și servicii, adică fără travel, facturi de utilități, bilete la spectacole etc. Dacă le-am adăuga și pe acestea, din datele de la procesatorii de plăți, depășim 8 miliarde de euro, total piață” - spune Andrei Radu, om de afaceri și expert cu 17 ani de experiență în e-commerce și marketing digital.

Vreo 30 de antreprenori și antreprenori aspiranți au venit la centrul de afaceri BT Stup din București, să învețe de la el cum se fac afacerile pe internet. La seminarul gratuit al lui Andrei Radu, antreprenorii care au deja magazine online și cei care au de gând să-și înceapă o afacere în e-commerce au primit o lungă listă de sfaturi utile...

