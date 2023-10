Filelist, cel mai mare site de torrente din România, nu se mai închide

Filelist, unul dintre cele mai mari site-uri de piraterie online (torrente) din România, nu se va mai închide, potrivit unui anunț făcut marți de administratorul de sistem.

Anunțul vine la două zile după ce “EboLLa”, unul dintre administratorii Filelist, a transmis că site-ul se va închide definitiv după 16 ani.

Acum, el susține că site-ul va fi preluat de o nouă echipă de admini.

“Am fost copleșiți de urările și de mesajele voastre! Știți că de-a lungul anilor mereu am spus despre comunitate că are un cuvânt greu de spus. Cuvintele voastre au contat mereu și nu am fost nepăsători la ele niciodată. Vocea voastră s-a auzit și acum. Mă bucur să vă anunț că site-ul nu se va închide”, a spus “EboLLa”.