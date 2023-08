eMAG lansează Dermato Shop, cu produse dermatocosmetice de la companii românești și internaționale

eMAG lansează un shop-in-shop de produse dermatocosmetice de la companii românești și internaționale, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Pe eMAG Dermato Shop sunt, în total, peste 3.000 de produse de îngrijire de la companii internaționale și românești din industria cosmetică și de beauty, conform anunțului de marți.

„Consumatorii se arată tot mai preocupați de sănătate și îngrijire personală și au devenit tot mai informați cu privire la caracteristicile produselor dermatocosmetice de calitate. Am observat astfel o creștere a interesului pentru produsele aflate la intersecția dintre frumusețe și sănătate, care pot fi folosite de întreaga familie. Cu eMAG Dermato Shop ne propunem să ușurăm experiența de cumpărare a oamenilor astfel încât să îi ajutăm să găsească rapid, într-un singur loc, un întreg univers de produse pentru toate nevoile. Am simplificat astfel căutarea și am extins, în același timp, oferta la peste 3.000 de produse cu aportul unor branduri de top din industrie, dar și cu sprijinul partenerilor noștri din Marketplace”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România.