5 to go în 2024: Peste 270 de cafenele deschise numai în București

Lanțul românesc de cafenele 5 to go a depășit pragul de 550 de locații în 2024, în România, cele mai multe dintre acestea fiind deschise în București, potrivit unui răspuns transmis, luni, StartupCafe.ro.

Peste 270 de cafenele din numărul total sunt numai în Capitală, conform răspunsului transmis redacției. În topul orașelor cu cele mai multe cafenele 5 to go deschise urmează apoi Brașov, Constanța și Cluj.

În 2024, 5 to go a deschis 40 de locații noi, la care se adaugă 9 locații renovate în totalitate și două relocate.

De asemenea, a început demersurile pentru deschiderea a două noi cafenele la Budapesta, în plus față de cele patru deja prezente în Ungaria. Totodată, lanțul de cafenele se pregătește să intre pe piața din Bulgaria, unde a semnat actele pentru două locații.

„Evoluția actuală a numărului de locații se încadrează în targetul propus pentru prima parte a anului, acesta este ritmul necesar pentru a atinge, sau chiar depăși, borna de 650 de cafenele deschise până în decembrie. În continuare ne vom consolida prezența în special în orașele mari din România, precum Cluj, Iași, Brașov, Suceava. Atât pe plan local, cât și în țările vecine, testăm piața, analizăm trendurile și ne adaptăm strategia de brand și poziționarea de preț, dacă este cazul, pentru a putea răspunde nevoilor specifice ale cumpărătorilor și a le oferi o experiență cât mai plăcută și apropiată de așteptările lor. Mă bucur că se va concretiza deschiderea primelor locații 5 to go din Bulgaria, este o realizare pe care o urmărim de ceva vreme, iar în Ungaria planul este să fim prezenți cu 10 cafenele până la finalul anului, dacă totul decurge conform așteptărilor”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.